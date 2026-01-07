お笑いコンビ「シソンヌ」のじろう（47）が7日、自身のインスタグラムを更新。“お気に入り”の地元グルメを紹介した。

青森県弘前市出身のじろうは「撮ったやつ全載せ」と書き出し、地元グルメの写真を多数掲載。「ヴェルヴェンヌのチーズケーキ。なんだこれ、うまかった」とケーキの写真を添え、「ケーキ12個買って見た目的に1万いくなと思ったら会計で5600円くらいで店員さんに間違ってません？と詰めてしまった。ごめんなさい。東京のケーキ、高すぎる」と打ち明けた。

またせんべい店や焼肉店、きりたんぽの写真などに続き、「新しくなったブルーエイト。ハンバーグ、パフェ美味かった」と報告。老舗カフェでパフェを前にした自身の写真を披露した。

さらに「ルビアン マスターと2人きりで何か言われたけど訛り過ぎててわかんなかった」と告白。「ストーブ消したから閉めるぞ的なことを言われたと予想」と続け、「かんと、土手町近くにできたラーメン屋。立ち食い蕎麦屋さんがなくなってがっかりしてたんだ。こりゃ美味いよ。煮干し系でスープ全飲みしちゃいそうだった。自粛。次回はとんこつに挑戦」とつづった。