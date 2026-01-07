『ストレンジャー・シングス』最終章が記録的ヒット 6週連続全シーズン同時トップ10入りの快挙
1980年代カルチャーとSFホラーを融合させ、世界的ムーブメントを巻き起こしてきた、Netflixの大ヒットドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス』が、元日配信のシーズン5の最終話をもってついに完結した。
【動画】『ストレンジャー・シングス』公式ドキュメンタリー予告編
最終話は、元日の1日だけでNetflix史上最多となる視聴数を記録。12月29日〜1月4日週に3130万ビューを獲得し、Netflix週間グローバルTOP10（英語シリーズ）の1位に輝いた（日本では同2位）。
さらにシーズン5は、「最も人気のあるシリーズ（英語）」ランキングにも新たにランクイン。累計1億570万ビューで9位に食い込み、同ランキングでは現在、シーズン4が3位につけている。
完結を受けて過去シーズンにも再び注目が集まっている。シーズン1は3位、シーズン2は5位、シーズン3は7位、シーズン4は8位に同時ランクイン。週間グローバルTOP10に、英語シリーズとして全シーズンがランキング入りする記録を6週連続で達成している。
なお、1月12日午後5時（日本時間）からは公式ドキュメンタリー『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5 〜"最後の冒険"の舞台裏〜』が配信予定。番組について、『ストレンジャー・シングス』のクリエイター、ダファー兄弟は次のようにコメントしている。
「ノースカロライナ州ダーラムで育った私たちは、映画監督になることを夢見ていましたが、ハリウッドは途方もなく遠い存在に感じていました。
すべてが変わったのは、『ロード・オブ・ザ・リング』の舞台裏ドキュメンタリーを観たときです。巨大な作品が実際にどのように作られているのか、そのリアルな裏側を映し出す映像でした。ピーター・ジャクソン監督がどれほどストレスを感じていたかを見て、「これこそが夢だ」と思ったのです。
物理メディアの衰退とともに、こうした舞台裏ドキュメンタリーはほとんど姿を消してしまいました。私たちは、それを復活させたかったのです。
『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5 〜"最後の冒険"の舞台裏〜』、マルティナ・ラドワン監督が美しく撮影・演出した本作は、まさにその試みです。
『ストレンジャー・シングス』が好きな方はもちろん、ハリウッドの大作がどのように生まれるのか知りたい方にも、きっと楽しんでいただけるはずです」
