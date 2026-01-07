YouTuberのカジサック（45）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。広々とした新居のキッチンで、妻・ヨメサック（40）が お弁当を作る様子を公開した。

【映像】「何億だこれ」大豪邸の新居（複数カット）

2007年にヨメサックと結婚し、18歳の長男・冬詩さんから5歳の三女・羽留ちゃんまで、5人の子どもを育てているカジサック。2025年10月28日には念願のマイホームが完成したことを報告し、ルームツアー動画を投稿。タレントとして活動している16歳の長女・叶渚さんの部屋や、開放感があるリビングルームなどを披露し、「立派な家だ…都内だろ、何億だこれ…」「ホテルみたいな家」などと話題になっていた。

広々キッチンでヨメサックがお弁当作り

2026年1月6日の更新では、ヨメサックが長男・冬詩さんへ最後のお弁当を作る様子を公開。朝6時、寝起きでキッチンに立ち、手際よく調理を進め、リクエストされたオクラの肉巻きや塩唐揚げなどが入ったお弁当が完成した。「感慨深いけど、1人目がようやく終わったって感じかもしれない、まだ実感もないのもあるんですけど」とヨメサック。その日の夜、冬詩さんからサプライズで感謝の手紙をもらうと、「頑張ってよかった。作れなかったことも多かったから申し訳なかったなと思って。最後の3年生は、作ったら『美味しかった』とかさ、すごい言ってくれてうれしかったなぁ」と語った。

この動画には、「すごい...朝から揚げ物、肉巻き...。お疲れ様でした！尊敬します」「こんな豪華で全部手作りのお弁当、本当に愛」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）