¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤Ï7Æü¡¢¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ò¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤·¡¢ËÌµþ¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«¿È¤¬Á°Æü¤ËË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÃæ´Ú¤ÎµÞÀÜ¶á¤ò¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ãæ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÍè½µ¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÃæ´Ú¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç½¬¼çÀÊÉ×ºÊ¤È¤È¤â¤Ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¿ÆÌ©¤µ¤ò¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÏºòÇ¯´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿APEC¼óÇ¾²ñ¹ç¤ÎºÝ¡¢½¬¼çÀÊ¤¬Á÷¤Ã¤¿Ãæ¹ñÀ½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºòÇ¯11·î¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ï6Æü¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¡Ö·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ¡×¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¶¯²½Á¼ÃÖ¤òÈ¯É½¡£»ö¼Â¾å¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡ËÍ¢½Ðµ¬À©¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎÂç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡ÖÂÐ±þ¤Î°ã¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¿ùÂ¼»á¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¡¢´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯´Ö4¡¢5²ó¤Ï¹Ô¤¯¡£´Ú¹ñ¤Ï¤¹¤´¤¤Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢6Æü¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿ùÂ¼»á¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡Ö¶â±º¶õ¹Á¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤¿½Ö´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹¹ð¤¬¤É¡¼¤ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¤âÃæ¹ñ·Ï¤Î³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤¬·ë¹½Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ´ÚÎ¾¹ñ¤ÎÌ±´Ö¸òÎ®¤Î¿·Ç¯²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖµîÇ¯¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤ÎµÞÀÜ¶á¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÃæ¹ñÂ¦¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢º£¡¢´Ú¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶Á²¼¤ËÆþ¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¡Ù¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò´ð¼´¤Ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¡Ù¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ©¶ì¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ä¸«¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤ÏÆü´Ú´Ø·¸¤â¡¢´Ú¹ñ¤È¤¤¤¤´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
