【ブックグリップ「ツイップ」】 2月18日発売 価格：1,400円

【拡大画像へ】

キングジムは折りたたみブックグリップ「ツイップ」を2月18日より発売する。カラーはシロ、クロ、アオの3種。価格は各1,400円。

近年、受験勉強の効率化需要や社会人の学び直しが増えたことから、参考書やテキストを開いたまま固定できるブッククリップの需要が高まっている。しかし既存のブッククリップには「参考書の始めや終わりなど左右のページ数に差があると固定しにくい」、「ページをめくるたびにクリップを付け直すのが手間」、「重みで固定するタイプは持ち運びにくい」といった不満があった。

キングジムではこうした不満を解消するため、左右独立構造によりクリップを取り外さずにページがめくれる、折りたたみブッククリップ「ツイップ」を開発した。

「ツイップ」は、左右のクリップが独立して動くブッククリップ。本の左右のページ数に大きな差がある場合でも、それぞれの厚みに合わせてしっかり固定することができる。また、横からはさむ構造でクリップの取り外しが不要なため、クリップを上げるだけでスムーズにぺーぐをめくることができる。対応する本のサイズはA6判からB5判まで。本体はコンパクトに折り畳みが可能で、ペンケースに入れて手軽に持ち運べる。

左右独立クリップで、ページ数に偏りがあってもしっかり固定

「めくるたびにクリップを取り外す手間」を解消

クリップには窓があり、180度回転する構造で文字を隠さず固定が可能

パーツが伸縮するため、様々な本のサイズに対応