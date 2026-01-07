JR東日本は、昨年度の「利用者が特に少なかった路線・区間」やその収支などを公表しました。



花輪線では100円の収入を得るために1万80円の経費がかかっている区間もありました。



JR東日本は昨年度、特に利用者が少なかった36路線71区間を公表しました。



県内を通る6路線11区間も公表の対象となっています。



それによりますと花輪線の鹿角花輪と岩手の荒屋新町の区間は、経費に対する収入の割合＝収支率が最も低く100円の収入を得るために1万80円の経費がかかっています。





6億3,900万円の赤字でした。赤字額は奥羽線の東能代と大館の区間で34億3,100万円、羽越線の羽後本荘－酒田間で28億8,200万円、男鹿線の追分から男鹿の間は10億1,300万円となっています。このほか、北上線の横手と岩手のほっとゆだの間や、五能線の東能代ー深浦間なども利用者が特に少ない区間としてあがっています。JRは厳しい収支を公表し地域住民に現状を理解してもらうことで、将来の鉄道の在り方を含め「持続可能な」地域交通について引き続き議論を進めたい考えです。