【京王Jr.ウインターカップ】J,sphereの牧野結子は25得点も涙…3位決定戦へ「エースとしてチームを勝たせる」

1月7日、愛知県代表のJ,sphereは「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」準決勝で京都精華学園中学校（京都府）に最終スコア52－72で敗れた。これまでのチームの最高成績は3位。初の決勝進出をかけて2連覇中の女王に挑んだが、その牙城を崩せなかった。

京都精華学園には終始インサイドで主導権を握られ、190センチのアニボグ ジェニファー チナザに35得点19リバウンド、177センチの板倉杏紗には18得点11リバウンドを献上。背番号6の牧野結子は、試合が終わると涙が止まらなくなった。

「西田先生を日本一の先生にするために、留学生のいる高校生とも試合をして経験を積んできたんです。けど、その成果が出なくて、先生を勝たせることができなくて、すごく悔しいです」

J,sphereの前に立ちはだかったチナザ［写真］＝伊藤大允

牧野の身長はチーム内で最も高い174センチ。この試合ではチナザのマークマンを担った。しかし、第1クォーターで2つのファウルを宣告されると、チナザに対して圧のあるディフェンスを仕掛けることができず。第2クォーター以降は、169センチの林心音がチナザの対応に回る時間帯が多くなってしまった。

スピード、シュート力、ダイナミックさを備える牧野は、キャプテンの林とともにJ,sphereのオフェンスを引っ張る存在でもある。「自分がチームのエース」と自負する彼女は、今大会の初戦から20得点オーバーの活躍を見せ、KONAN WILD TRICKYS（大阪府）を退けた準々決勝では25得点をマーク。しかし準決勝では「前半、自分が弱気なシュートばかり打ってしまいました。決めることができなくて、相手の得点につながってしまったところが多かったと思います」と、前半は4得点にとどまった。

それでも後半は、スピードに乗った突破や3ポイントシュートなどでスコアを重ね、最終的には25得点をマーク。ベンチからは「やっていいよ結子！」と西田HCの声も飛んだ。「一番得意なのは、 3年間やってきたポストプレーです」と話したように、牧野はゴール下でも留学生相手に恐れず1on1を挑んでチームに勢いをもたらした。

「去年は自分も試合に出ていたんですけど、消極的なプレーやミスが多くて3年生を勝たせてあげられなかったです。今年はその悔しさを晴らせるようにたくさん練習をしてきました」

準決勝では6本中3本の3Pを沈めた［写真］＝伊藤大允

前回大会のJ,sphereは2回戦敗退の悔しさを味わった。今年、最上級生となった牧野は「今回のJr.ウインターのために何百本もシュートを打ってきましたし、誰よりも自主練を頑張ってきました」と言う。

「先生には『ゴール下のシュートを外したら100本打て』などと課題をもらってきました。なので試合でシュートを外したら、近く公園でゴール下、ミドルシュート、3ポイントなど、いろんな場所からシュートを100本打ってきました」

決勝戦のコートに立つことはできないが、J,sphereには3位決定戦が残されている。最終戦の相手は埼玉県代表のSpriteに決定した。

「自分がエースなので、明日も積極的にシュートを狙ってチームを勝たせられるようにしたいですし、J,sphereで身につけたポストプレーでもしっかり得点を取りたいです。得点とリバウンド、ディフェンスでも積極的にプレーし続けたいと思います」

J,sphereのエースは3年間積み重ねてきたすべてをぶつけ、切磋琢磨してきた仲間と恩師に銅メダルを届ける。

文＝小沼克年

【動画】J,sphereが2連覇中の京都精華学園に挑んだJr.ウインターカップ準決勝