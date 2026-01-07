ニックスのブランソンがイースト2位へ浮上／NBAオールスター2026ファン投票途中経過第二弾

1月7日（現地時間6日、日付は以下同）。NBAは、昨年12月18日からスタートした「NBAオールスターゲーム2026」ファン投票の途中経過第二弾を発表した。

全体トップは前回と変わらず、ウェスタン・カンファレンスのルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）で222万9811票。イースタン・カンファレンスではヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が209万2284票で1位の座を堅持。

また、ウェストでは新人王候補のクーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）が前回のトップ20圏外から16位の23万6182票。イーストでもスコッティ・バーンズ（トロント・ラプターズ）がトップ20圏外から23万2072票で14位に入った。

ファン投票は今月15日までで、20日にスターター枠に入った10選手が発表される。そのスターター枠は、ファン投票が50パーセント、現役NBA選手たちとメディアパネルの投票が各25パーセントを占め、合計のウェイトスコアの順で決定する。

2月16日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される2026年のNBAオールスターゲームは、スターター枠10名、ヘッドコーチたちの投票で14名のリザーブ陣が選出される。今年の球宴は“アメリカチーム対ワールドチーム”の対戦形式が初めて採用され、アメリカ出身のNBA選手たちで構成される2チームと、アメリカ以外の外国籍出身のNBA選手たちで構成される1チームの計3チーム（各チーム最低8名）が激突。

なお、オールスターゲームへ出場する3チームは、それぞれ最低8人で構成されるため、スターター枠とリザーブ枠の計24名の内訳で、もしアメリカ出身選手16名と、外国籍出身選手8名（必要に応じて他国に所属する米国選手も含める場合あり）に達しなかった場合は、NBAコミッショナーのアダム・シルバーが不足しているチームが最低限必要な8名に達するべく、追加でオールスター選手をセレクトすることになる。

1月7日に公開された、ファン投票途中経過第二弾の各カンファレンスにおける上位20選手は下記のとおり。外国籍出身選手たちが両カンファレンスのトップに入る中、イースト2位に立ったジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）がアメリカ出身選手では最多の191万6497票を手にしている。



※以降チーム名は略称、カッコ内右側はアメリカ以外の出身選手または二重国籍のみ記載、右端の順位は途中経過第一弾のもの



Luka Dončić and Giannis Antetokounmpo remain the leaders in their conferences in the second fan returns in NBA All-Star Voting 2026.

Fans (50% of the vote) join NBA players (25%) and a media panel (25%) in selecting five players in each conference honored as starters. pic.twitter.com/u8tlbj9GA8

- NBA Communications (@NBAPR) January 6, 2026

◆■NBAオールスターゲーム2026 ファン投票途中経過第二弾

＜ウェスタン・カンファレンス＞



１位 ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／スロベニア）：222万9811票（1位）



２位 ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ／セルビア）：199万8560票（2位）



３位 ステフィン・カリー（ウォリアーズ）：184万4903票（3位）



４位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／カナダ）：155万4468票（4位）



５位 ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ／フランス）：132万1985票（5位）



６位 アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）：124万6423票（6位）



７位 デニ・アブディヤ（ブレイザーズ／イスラエル）：122万4109票（7位）



８位 レブロン・ジェームズ（レイカーズ）：105万9855票（9位）



９位 ケビン・デュラント（ロケッツ）：99万7386票（8位）



10位 アルペレン・シェングン（ロケッツ／トルコ）：87万1952票（11位）



11位 オースティン・リーブス（レイカーズ）：71万8799票（10位）



12位 ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）：40万282票（12位）



13位 カワイ・レナード（クリッパーズ）：27万5361票（20位）



14位 アンソニー・デイビス（マーベリックス）：26万9979票（13位）



15位 ジャマール・マレー（ナゲッツ／カナダ）：26万14票（14位）



16位 クーパー・フラッグ（マーベリックス）：23万6182票（トップ20圏外）



17位 デビン・ブッカー（サンズ）：23万2075票（15位）



18位 ラウリ・マルカネン（ジャズ／フィンランド）：22万1110票（16位）



19位 ジミー・バトラー3世（ウォリアーズ）：20万8900票（17位）



20位 ステフォン・キャッスル（スパーズ）：17万1831票（18位）

新人フラッグがランクイン[写真]=Getty Images

＜イースタン・カンファレンス＞



１位 ヤニス・アデトクンボ（バックス／ギリシャ）：209万2284票（1位）



２位 ジェイレン・ブランソン（ニックス）：191万6497票（3位）



３位 タイリース・マクシー（シクサーズ）：190万8978票（2位）



４位 ケイド・カニングハム（ピストンズ）：175万2801票（4位）



５位 ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）：153万237票（5位）



６位 ジェイレン・ブラウン（セルティックス）：151万4259票（6位）



７位 カール・アンソニー・タウンズ（ニックス／アメリカとドミニカ共和国）：89万8038票（7位）



８位 ジェイレン・ジョンソン（ホークス）：52万5789票（8位）



９位 マイケル・ポーターJr.（ネッツ）：30万4316票（10位）



10位 パスカル・シアカム（ペイサーズ／カメルーン）：29万8761票（9位）



11位 ブランドン・イングラム（ラプターズ）：28万1799票（12位）



12位 ラメロ・ボール（ホーネッツ）：26万1883票（11位）



13位 OG・アヌノビー（ニックス／アメリカとイギリス）：24万1557票（13位）



14位 スコッティ・バーンズ（ラプターズ）：23万2072票（トップ20圏外）



15位 ミケル・ブリッジズ（ニックス）：22万5643票（15位）



16位 ジョシュ・ハート（ニックス）：20万9685票（16位）



17位 ジョエル・エンビード（シクサーズ／カメルーンとアメリカ）：20万6461票（17位）



18位 ノーマン・パウエル（ヒート）：19万9753票（18位）



19位 ジョシュ・ギディー（ブルズ／オーストラリア）：19万7162票（14位）



20位 フランツ・ワグナー（マジック／ドイツ）：18万5017票（20位）

トップ20圏外から14位へ入ったバーンズ[写真]=Getty Images

【動画】12月のイースト月間MVPに選ばれたブランソン！





