今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米１２月ＡＤＰ雇用統計など重要経済指標の結果に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円００～１５６円９０銭。



今晩は米１２月ＡＤＰ雇用統計と米１２月ＩＳＭ非製造業景況指数、米１１月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数が発表される。ＡＤＰ雇用統計は５．０万人増（１１月は３．２万人減）、ＩＳＭ非製造業景況指数は５２．２（同５２．６）、ＪＯＬＴＳ求人件数は７６０万件（同７６７万件）が予想されている。９日発表の米１２月雇用統計を前に、その結果が関心を集めている。また、ボウマン米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）副議長の講演も予定されている。









出所：MINKABU PRESS