　清水エスパルスは7日、2026シーズンのトップチームスタッフ新体制および選手背番号を発表した。

　清水は昨季J1リーグ戦で14位。秋葉忠宏前監督に代わり、今季から吉田孝行監督(←神戸)が指揮を執る。

　背番号に関しては、MFマテウス・ブエノが98番から10番、MF宇野禅斗が36番から6番に変更。新戦力ではMF井上健太(←横浜FM)が8番、復帰加入のFWオ・セフン(←町田)が9番、DF本多勇喜(←神戸)が前所属と同じ15番を着ける。また、昨季までMF乾貴士(→神戸)が背負った33番は、ルーキーのMF土居佑至(←清水ユース)に決まった。

以下、トップチーム新体制&背番号

■スタッフ

▽監督

吉田孝行

▽コーチ

菅原智

宮原裕司

北本久仁衛

▽コーチ 兼 分析

嶋将平

竹中達郎

山口将弥

▽GKコーチ

藤原寿徳

中川雄二

▽フィジカルコーチ

國保塁

▽コンディショニングコーチ

井達也

▽チーフドクター

土井光人

▽チーフトレーナー

所澤俊幸

▽理学療法士

中山貴幸

渡邉博哉

▽トレーナー

若松昌典

加藤智崇

小西亮輔

▽通訳

遠藤洋(英語)

李康行(韓国語)

朴晟植(韓国語)

上原ルイス(ポルトガル語)

川島大典(ポルトガル語)

▽主務

松永格

▽副務 兼 用具担当

西山敬大

石原和真

石上滉貴

■選手

1 GK 沖悠哉

3 DF 高橋祐治

4 DF 蓮川壮大

5 DF 北爪健吾

6 MF 宇野禅斗

7 MF カピシャーバ

8 MF 井上健太(←横浜FM/新加入)

9 FW オ・セフン(←町田/期限付き移籍)

10 MF マテウス・ブエノ

11 MF 中原輝(←鳥栖/完全移籍)

12 Supporter'sNumber

14 DF パク・スンウク(←浦項スティーラース/新加入)

15 DF 本多勇喜(←神戸/新加入)

16 GK 梅田透吾

17 MF 弓場将輝

18 FW 郡司璃来

20 DF オム・ジュヨン(←慶北自然科学高/新加入)

21 MF 松崎快

22 GK 石川慧(←甲府/新加入)

23 FW 千葉寛汰

25 DF マテウス・ブルネッティ

27 MF 針生涼太(←清水ユース/トップ昇格)

28 DF 吉田豊

29 FW アフメド・アフメドフ

30 GK 佐々木智太郎

33 MF 土居佑至(←清水ユース/トップ昇格)

38 FW 高橋利樹

39 DF 日高華杜(←法政大/新加入)

41 MF 鈴木奎吾(←流通経済大/新加入)

44 MF 西原源樹

47 MF 嶋本悠大

49 FW 北川航也

50 FW アルフレド・ステファンス

51 DF 住吉ジェラニレショーン

70 DF 高木践

81 MF 小塚和季

97 MF 大畑凜生(←法政大/新加入)