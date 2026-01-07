清水が新シーズンの背番号を発表! 宇野禅斗が6番に変更、復帰加入のオ・セフンは9番、新10番は…
清水エスパルスは7日、2026シーズンのトップチームスタッフ新体制および選手背番号を発表した。
清水は昨季J1リーグ戦で14位。秋葉忠宏前監督に代わり、今季から吉田孝行監督(←神戸)が指揮を執る。
背番号に関しては、MFマテウス・ブエノが98番から10番、MF宇野禅斗が36番から6番に変更。新戦力ではMF井上健太(←横浜FM)が8番、復帰加入のFWオ・セフン(←町田)が9番、DF本多勇喜(←神戸)が前所属と同じ15番を着ける。また、昨季までMF乾貴士(→神戸)が背負った33番は、ルーキーのMF土居佑至(←清水ユース)に決まった。
以下、トップチーム新体制&背番号
■スタッフ
▽監督
吉田孝行
▽コーチ
菅原智
宮原裕司
北本久仁衛
▽コーチ 兼 分析
嶋将平
竹中達郎
山口将弥
▽GKコーチ
藤原寿徳
中川雄二
▽フィジカルコーチ
國保塁
▽コンディショニングコーチ
井達也
▽チーフドクター
土井光人
▽チーフトレーナー
所澤俊幸
▽理学療法士
中山貴幸
渡邉博哉
▽トレーナー
若松昌典
加藤智崇
小西亮輔
▽通訳
遠藤洋(英語)
李康行(韓国語)
朴晟植(韓国語)
上原ルイス(ポルトガル語)
川島大典(ポルトガル語)
▽主務
松永格
▽副務 兼 用具担当
西山敬大
石原和真
石上滉貴
■選手
1 GK 沖悠哉
3 DF 高橋祐治
4 DF 蓮川壮大
5 DF 北爪健吾
6 MF 宇野禅斗
7 MF カピシャーバ
8 MF 井上健太(←横浜FM/新加入)
9 FW オ・セフン(←町田/期限付き移籍)
10 MF マテウス・ブエノ
11 MF 中原輝(←鳥栖/完全移籍)
12 Supporter'sNumber
14 DF パク・スンウク(←浦項スティーラース/新加入)
15 DF 本多勇喜(←神戸/新加入)
16 GK 梅田透吾
17 MF 弓場将輝
18 FW 郡司璃来
20 DF オム・ジュヨン(←慶北自然科学高/新加入)
21 MF 松崎快
22 GK 石川慧(←甲府/新加入)
23 FW 千葉寛汰
25 DF マテウス・ブルネッティ
27 MF 針生涼太(←清水ユース/トップ昇格)
28 DF 吉田豊
29 FW アフメド・アフメドフ
30 GK 佐々木智太郎
33 MF 土居佑至(←清水ユース/トップ昇格)
38 FW 高橋利樹
39 DF 日高華杜(←法政大/新加入)
41 MF 鈴木奎吾(←流通経済大/新加入)
44 MF 西原源樹
47 MF 嶋本悠大
49 FW 北川航也
50 FW アルフレド・ステファンス
51 DF 住吉ジェラニレショーン
70 DF 高木践
81 MF 小塚和季
97 MF 大畑凜生(←法政大/新加入)
