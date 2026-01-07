17歳FWマギージェラニー蓮が琉球とプロ契約→大宮に完全移籍「覚悟を持って決断しました」
FC琉球は7日、FC琉球U-18のFWマギージェラニー蓮(17)とプロ契約を締結するとともに、RB大宮アルディージャへの完全移籍が決定したと発表した。
マギーは日本とアメリカにルーツを持ち、昨年にはU-17日本代表としてU-17ワールドカップに出場。大宮の公式サイトを通じ、「新しい環境は挑戦になりますが、覚悟を持って決断しました。これまで培ってきた自分の強みを発揮し、RB大宮アルディージャの勝利に貢献できるよう全力でプレーします」と意気込みを述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FWマギージェラニー蓮
(MCGHEE JELANI REN)
■生年月日
2008年12月24日(17歳)
■出身地
沖縄県北谷町
■身長/体重
186cm/86kg
■経歴
琉球U-12-琉球U-15-FC市川GUNNERS U-15-琉球OKINAWA U-18
■代表歴
U-17日本代表(FIFA U-17ワールドカップカタール2025出場)
■コメント
▽琉球側
「FC琉球ジュニアから7年間、本当にありがとうございました。私は多くのことを学び、多くの経験をすることができました。FC琉球から離れることは寂しいです。しかし、より良い選手になるため、そして若い世代にとって良いロールモデルとなるために、この決断をしました。この難しい道のりで私を支えてくださった全てのスタッフの方々、そして琉球で私を応援してくださった全ての方々に、心から感謝いたします。
ワールドカップを通して、私はもっと自分自身を追い込む必要があると気付きました。成功するか失敗するか、自分自身しか頼れない環境に身を置くこと。親の手を借りず、自分で多くのことをやらなければならない場所に身を置くこと。だからこそ、別の県、別のリーグに移ることは、私にとって最善の一歩だと感じています。
ジュニアユースから共に過ごしたチームメイト、お世話になったコーチの皆さん、家族から離れることになりますが、みなさんがいなければ、私はここまで来ることができませんでした。この7年間と、クラブが私に与えてくれた全ての機会に、心から感謝しています。本当に、ありがとうございました!」
▽大宮側
「このたび、RB大宮アルディージャに加入することになりました。FC琉球では、ジュニアユース時代から本当に多くの経験をさせていただき、サッカー選手としてだけでなく、人としても成長させてもらいました。かかわってくださったすべての方に感謝しています。新しい環境は挑戦になりますが、覚悟を持って決断しました。これまで培ってきた自分の強みを発揮し、RB大宮アルディージャの勝利に貢献できるよう全力でプレーします。応援よろしくお願いします。」
マギーは日本とアメリカにルーツを持ち、昨年にはU-17日本代表としてU-17ワールドカップに出場。大宮の公式サイトを通じ、「新しい環境は挑戦になりますが、覚悟を持って決断しました。これまで培ってきた自分の強みを発揮し、RB大宮アルディージャの勝利に貢献できるよう全力でプレーします」と意気込みを述べた。
●FWマギージェラニー蓮
(MCGHEE JELANI REN)
■生年月日
2008年12月24日(17歳)
■出身地
沖縄県北谷町
■身長/体重
186cm/86kg
■経歴
琉球U-12-琉球U-15-FC市川GUNNERS U-15-琉球OKINAWA U-18
■代表歴
U-17日本代表(FIFA U-17ワールドカップカタール2025出場)
■コメント
▽琉球側
「FC琉球ジュニアから7年間、本当にありがとうございました。私は多くのことを学び、多くの経験をすることができました。FC琉球から離れることは寂しいです。しかし、より良い選手になるため、そして若い世代にとって良いロールモデルとなるために、この決断をしました。この難しい道のりで私を支えてくださった全てのスタッフの方々、そして琉球で私を応援してくださった全ての方々に、心から感謝いたします。
ワールドカップを通して、私はもっと自分自身を追い込む必要があると気付きました。成功するか失敗するか、自分自身しか頼れない環境に身を置くこと。親の手を借りず、自分で多くのことをやらなければならない場所に身を置くこと。だからこそ、別の県、別のリーグに移ることは、私にとって最善の一歩だと感じています。
ジュニアユースから共に過ごしたチームメイト、お世話になったコーチの皆さん、家族から離れることになりますが、みなさんがいなければ、私はここまで来ることができませんでした。この7年間と、クラブが私に与えてくれた全ての機会に、心から感謝しています。本当に、ありがとうございました!」
▽大宮側
「このたび、RB大宮アルディージャに加入することになりました。FC琉球では、ジュニアユース時代から本当に多くの経験をさせていただき、サッカー選手としてだけでなく、人としても成長させてもらいました。かかわってくださったすべての方に感謝しています。新しい環境は挑戦になりますが、覚悟を持って決断しました。これまで培ってきた自分の強みを発揮し、RB大宮アルディージャの勝利に貢献できるよう全力でプレーします。応援よろしくお願いします。」