　湘南ベルマーレは7日、2025シーズン限りで契約満了となったMF茨田陽生(34)の移籍先がクリアソン新宿(JFL)に決まったと発表した。

　千葉県出身の茨田は柏レイソルのアカデミーで育ち、2010年にトップチーム昇格。その後、大宮アルディージャ(現RB大宮アルディージャ)でのプレーを経て、2020年に湘南へ完全移籍した。2025シーズンは公式戦33試合に出場。昨年11月に契約満了が発表されていた。

　茨田はクリアソン新宿の公式サイトを通じ、同クラブを新天地に選んだ経緯を語っている。

　茨田は「クリアソン新宿という新たな環境でチャレンジできることに、今はワクワクしています」と心境を述べ、「チームのために、そして自分自身の成長のためにも、ひたむきにプレーしていきます」と誓った。

以下、プロフィール&コメント全文

●MF茨田陽生

(ばらだ・あきみ)

■生年月日

1991年5月30日(34歳)

■出身地

千葉県浦安市

■身長/体重

173cm/69kg

■経歴

FC浦安ブルーウイングス-柏U-12-柏U-15-柏U-18-柏-大宮-湘南

■出場歴

J1リーグ:333試合7得点

J2リーグ:99試合14得点

リーグカップ:47試合2得点

天皇杯:20試合2得点

■コメント

「このたび、クリアソン新宿に加入することになりました。茨田陽生です。

よろしくお願いします。

加入を決断した大きな理由は、監督のサッカーに対する考え方や、チームづくりへの姿勢に強く惹かれたからです。

サッカーへの向き合い方だけでなく、人としてどうあるべきか。どんな価値を大切にして戦うのか。監督の言葉や考えに触れる中で、深く共感するものがありました。

このチームで本気でサッカーに向き合いたいと心から思い、加入を決断しました。

また、クリアソン新宿は、人と人とのつながりを何よりも大切にし、ピッチ内外で多くの価値を生み出しているクラブだと感じています。そのクラブの在り方と、監督の考えが一致していることにも大きな魅力を感じました。

クリアソン新宿という新たな環境でチャレンジできることに、今はワクワクしています。

チームのために、そして自分自身の成長のためにも、ひたむきにプレーしていきます。

応援よろしくお願いします。」