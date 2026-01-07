¶âÈ±¥¸¥§¥·ー¤¬±¢¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡ー¥Ç¥Ë¥à¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥àー¥Ç¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¯ー¥ë¤Ç¥´ー¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Ê¥¸¥§¥·ー¥¤¥±¤¹¤®¤Æ¤ë¡×
¢£¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ëÃË¤Ø¤ÎÆ»¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¥¸¥§¥·ー¤Î1·î¹æ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥·ー¤¬±¢¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¥àー¥Ç¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
»¨»ï¡ØSafari¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¥¸¥§¥·ー¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥§¥·ー¤Ï¡ØSafari¡Ù¤Ç¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ëÃË¤Ø¤ÎÆ»¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£1·î¹æ¤Î¥Æー¥Þ¡È¥â¥³¥â¥³¤¬»÷¹ç¤¦¡É¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¶âÈ±¤Î¥¸¥§¥·ー¤¬¡¢Âµ¸µ¤ä¶ß¸µ¤Ë¥â¥³¥â¥³¤Î¥Õ¥¡ー¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±¢¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ç¥àー¥Ç¥£ー¤Ê¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯ー¥ë¤Ç¥´ー¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Ê¥¸¥§¥·ー¥¤¥±¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£