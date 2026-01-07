総再生32億回、世界で人気の『Spookiz（スプーキッズ）』がイラストに！キュートな姿が日本向けSNSにて公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界で人気のキャラクター・3Dアニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）が、イラストになってSNSに登場し反響を呼んでいる。

■おせち料理を楽しむイラストも

『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数627万人（1月7日現在）、総再生回数32億回超え（1月7日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーションであり、アメリカをはじめとして世界中で絶大な人気を誇っている。

『Spookiz』は3DCGのアニメーション作品だが、このたび日本向けSNSにてSpookizのイラストが公開された。

投稿には『Spookiz』のメインキャラクターであるZizi（ジィジィ）、Cula（キュラ）、Frankie（フランキー）、Kongkong（コンコン）、Kebi（ケビ）が登場。年明けを祝うイラストや、冬にぴったりなカレンダーなどかわいらしい姿が話題を集めている。

さらに、お正月ならではのおせち料理を楽しむ場面も公開され、日本ならではの更新に期待が寄せられる。あらたな今後の『Spookiz』に注目だ。

