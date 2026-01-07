卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」は7日、女子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング9位の伊藤美誠（スターツ）は、同15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）と対戦する。

■勝利者は欧州の難敵と激突へ

ドーハで開催される2026年最初のWTTチャンピオンズ。世界ランキング上位の選手がそろう日本女子の躍進に期待が高まる。中でも注目を集めるのが、1回戦で実現する日本人対決である。

第8シードで臨む伊藤は、2025年の世界卓球で自身初のシングルス銅メダルを獲得し、復活を印象づけた。26年シーズンも日本女子を牽引する存在として期待されている。

対するのはサウスポーの長粼。2025年には世界ランキングで自己最高位を更新するなど、確かな成長を見せた。両者は昨年12月の「WTTファイナルズ香港」1回戦で対戦しており、その際は伊藤がゲームカウント1－3とリードしながらも、長粼が逆転勝ち。対戦成績は1勝1敗となっており、リベンジを狙う伊藤との攻防に注目が集まる。

勝者は、世界17位のザビーネ・ヴィンター（ドイツ）と同25位のベルナデッテ・スッチ（ルーマニア）の勝者と対戦することになる。ヨーロッパの難敵が待ち構える中、リベンジに燃える伊藤か、連勝を狙う長粼か。今季初戦で実現した日本人対決に、大きな注目が集まる。