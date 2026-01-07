渡辺直美、カジノ仕様に改造した“爪”が話題「お尻も拭きやすい！」 正月に芸人仲間と韓国滞在「斬新w」「ハウルの動く城みたい」
タレントの渡辺直美（38）が5日、自身のXを更新。カジノ仕様に改造したネイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「左ギャル魂、右カジノ魂」カジノ仕様に改造した渡辺直美の“ネイル”
渡辺は、正月休みに「こちらの最高メンバーに合流し喜怒哀楽が全て出た濃厚な2日間を過ごしました！」「#韓国バカ勝ち旅」と明かし、お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢、ザ・マミィの酒井貴士、お笑いトリオ・パンサーの向井慧、お笑い芸人の岡野陽一との楽しげな5ショットを披露した。
続けて「ちなみに私はトランプを絞りやすくする為に同じデザインだけど右手だけネイルを短くしました。左ギャル魂、右カジノ魂。お尻も拭きやすい！」とつづり、両手のネイルを写した写真を投稿。左手には長く装飾性の高いネイル、右手には短めに整えられたネイルが施されており、カジノでの実用性と遊び心を両立させたデザインとなっている。
この投稿にフォロワーからは「右手が愛おしんだよぉぉぉ」「ハウルの動く城みたい」「可愛いネイル」「こっち絞るのかと思った」「素敵なネイルだね!!!」「斬新w」「ギャル魂感じる」「お尻も拭きやすいはめっちゃわかる」といった声が寄せられていた。
