5児の母でタレントの辻希美（38）が、ファストファッションブランドでおよそ5万円分の商品を爆買いしたことを明かした。

【映像】授乳中の様子や辻希美が購入したもの

2025年8月8日に次女・夢空ちゃんが誕生し、3男2女を育てている辻。Instagramでは「授乳中のリアル」「平和な時間の授乳中って最高に幸せ」と、育児に奮闘する姿も公開してきた。

次女の子ども服などを約5万円分爆買い

2026年1月6日には、「【子ども服爆買い】幸空と夢空の服をまとめ買いしたので紹介します！」と題し、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ユニクロ」「GU」「H&M」の3店舗をまわり、「H&M」では三男・幸空くんと次女・夢空ちゃんの洋服を爆買いしたことを明かしている。

「夢空さんの頭ですね、このお耳がついた帽子。可愛い。あとはこのヘッドバンド。ちゃんとサイズがあってすごく幅広く使える。子ども服でオススメの何か、ここいいよ！っていうものがあったらぜひ教えてほしいなと思います」と紹介。

動画には「夢ちゃん似合ってて可愛い!!」「サムネから可愛さがあふれでちゃってる。5人のママと思えない辻ちゃんの若々しさ‼!」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）