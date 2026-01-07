『ドラゴンクエストVII Reimagined』、製品版に引き継げる無料体験版「旅のはじまり先行プレイ版」が本日配信スタート
2026年2月5日に発売を予定している『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』（Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows）の無料体験版「旅のはじまり先行プレイ版」が、本日7日より配信開始となった。
【動画】『ドラゴンクエストVII Reimagined』のオープニング映像
本作は、2000年に発売された『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』を人形のような温かみのあるアートスタイルの3DCG《ドールルック》で描いたリメイク作。孤島に住む少年少女たちの小さな好奇心から始まる大冒険を、グラフィックだけではなく、シナリオ、バトル、寄り道要素、システム面、すべていちから再構築している。
今回の体験版では、冒険のはじまりから、主人公たちが最初にたどり着く世界「ウッドパルナ」クリアまでの物語をプレイすることができ、セーブデータは製品版への引き継ぎが可能だ。
さらに、体験版のセーブデータがあると、製品版で使えるマリベルの見た目装備「おやすみワンピース」を特典として入手できる。
そして、YouTubeでは本作のOP映像も公開中。物語の大きなカギとなる”石版”を起点に、その先に広がる多彩な冒険の舞台を表現している。
『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』は、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows向けに、2026年2月5日発売予定。
