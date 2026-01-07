「双子みたい」の声殺到 マイリー・サイラス、母とそっくり2ショット
米人気歌手のマイリー・サイラス（33）が、母ティッシュ・サイラス＝パーセル（58）とともに、パームスプリングス映画祭のガラに出席。双子のようなルックが注目を集めている。
【写真】そっくり親子！ マイリー・サイラスと母ティッシュ・サイラス＝パーセル
現地時間1月3日、パームスプリングス・コンベンションセンターにてパームスプリングス映画祭のガラが開催され、マイリー親子が来場した。
この日、『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のエンドソング「Dream As One」で最優秀アーティスティック・アチーブメント賞を受賞したマイリーは、胸元が大胆に開いたトム・フォードによる黒いパンツスーツをまとい、ブロンドの髪を下したロックな装いで登場。
一方の母ティッシュも、黒いパンツスーツにレースのインナーを合わせ、ブラウンのアビエイターサングラスをプラス。ヘアスタイルも娘とおそろいにし、パーフェクトな母娘コーデを見せていた。
ティッシュはインスタグラムにて、「パームスプリングス映画祭授賞式にて。素晴らしい夜でした。マイリー、受賞おめでとう。誇りに思う！」とコメントし、マイリーとの2ショットを公開。ファンからは、「なんてこと双子だ」「2人とも、双子だね！」「文字通り双子だ」など、そっくりな姿を指摘する声が多数寄せられたほか、「2人とも美しい」「この親にしてこの子あり」「ゴージャス」といった賞賛の声が寄せられている。
※「ティッシュ・サイラス＝パーセル」インスタグラム（＠tishcyruspurcell）
