Ｊ１町田は７日、東京・町田市内で２０２６年を始動した。初日は１時間ほど汗を流した。ＤＦ望月ヘンリー海輝（２４）は「コンスタントに試合に出るのが今年の目標。波のない選手になっていきたい」と、新年の誓いを立てた。

昨季序盤は出場機会がない時期があったが、４月終盤以降は先発に定着。持ち味の高さとスピードを生かしたプレーでチームを引っ張り、天皇杯優勝に貢献した。右ウィングバックでの起用が多かったが、シーズン終盤は３バックの右にも適応し、起用の幅を広げた。日本代表にもコンスタントに選ばれ、シーズン終了後のＪアウォーズでは優秀選手に選出された。

オフには、三菱養和ユースと国士舘大で共闘した後輩と熊本へ旅行。阿蘇山、草千里ヶ浜といった名所を訪れるとともに、馬刺しにも舌鼓をうった。昨年はオフから体を動かし続けたが、今年は主将の元日本代表ＤＦ昌子源に「休むことも仕事」と助言を受けたことから、疲労を回復させることを優先した。

６月には北中米Ｗ杯が開幕する。Ｗ杯の日本代表選出に期待がかかる２４歳は「すごい出たい大会ではありますけど、今の（自分の）レベルで出るのは難しいかなと現実的に考えている。Ｗ杯の時点での僕のレベル次第」と分析。「チームを勝たせる選手になることが自分の成長につながり、チームが勝つことでよりＷ杯に呼ばれる可能性が上がる」と話した。