Ｊ１町田は７日、東京・町田市内で２０２６年を始動した。期限付き移籍先の神戸からの復帰がこの日に発表されたＦＷエリキ（３１）は、初日からチームに合流。「休み期間はいい準備をしてきた。２０２３シーズンからここではいい思い出があるので、まだこれからいい思い出をつくっていきたい」と白い歯を輝かせた。

昨年３月に神戸へ期限付きで移籍すると、新天地ですぐに主力として定着。２９試合で９得点４アシストを記録した。エリキも「自分のキャリアにとってすごく大事な時期だった。特別な経験をしてきましたし、家族もすごく充実した時間だった」と振り返り、感謝を伝えた。

神戸での活躍を受け、今オフには他クラブからもオファーをもらったが「いくつかお話も頂いた中で、町田さんの声をしっかり尊重し、うれしく受け止めて帰ってくることに決めた」。町田は今オフに韓国代表ＦＷオセフンが清水、オーストラリア代表ＦＷミッチェル・デュークが母国のマッカーサーＦＣに移籍。前線の選手が少なくなっただけに、エリキの活躍にかかる期待は大きい。

町田では加入初年度の２３年に１８得点、通算では２１得点を挙げており、これは黒田剛監督の就任以降では最多。「そこはしっかり誇りに思い、これからもチームの助けになれるように頑張りたい」と意気込んだ。神戸で培った勝者のメンタリティーを持ち込み、チームを引っ張る。