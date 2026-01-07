飲みやすいカプセルタイプ！ユー・ディー「ファラオの宴」

ユー・ディーから、ウコンのサプリメント「ファラオの宴」が登場。

新年会や仕事始めの会食が続き、疲れが出やすい時期のニーズに応える商品として展開されます。

ユー・ディー「ファラオの宴」

販売サイト：メディカルウェブステーション

URL：https://mebst.jp/hospital_direct.html?hospital_id=ZGbmQ8aA

「ファラオの宴」は、ターメリックに含まれるクルクミノイドに注目し開発されたサプリメント。

厳選した秋ウコンを採用し、ターメリックを200mg配合しています。

カプセルタイプのため、ウコン特有の苦みが少なく、手軽に摂取可能な点が特徴。

さらに、持ち運びやすいパウチタイプを採用しており、忙しい日でも気軽に続けられる仕様です。

製品概要

製品名：ファラオの宴

成分内容（推定値）：

・ターメリック抽出物 100mg(95％クルクミノイド)

・ターメリック抽出物 100mg(非標準化)

※妊娠期・授乳期の方は摂取を控えてください。

※パッケージはイメージです。

新年会シーズンや会食の機会に。

ユー・ディー「ファラオの宴」の紹介でした。

