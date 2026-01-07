NPO法人森づくりフォーラムは、株式会社農林中金総合研究所と公益社団法人国土緑化推進機構との共催で、2026年1月29日(木)に「森林保全とネイチャーポジティブ」をテーマにしたイベントを開催します。

企業が日本国内の森林保全と関わり、実践的な取り組みを進めるためのヒントや、企業と地域の価値共創によるアクションについて議論するシンポジウムです。

森づくりフォーラム「企業と地域の価値共創」イベント

イベント名：企業と地域の価値共創による ネイチャーボジティブ実現に向けて 〜企業と森のマッチングセミナー〜

開催日時：2026年1月29日(木)13:30-17:30

会場：木材会館7F大ホール(東京都江東区新木場1丁目18−8)

参加費：無料

URL：https://moridukuri.jp/forumnews/260129

自然を「守る」から「回復させる」へ。

2030年を目標に、生物多様性の損失を止め反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現が世界的に求められています。

日本国内の企業経営においても森林保全が重要事項となる中、企業と森との新しい関係作りが急務となっています。

本イベントでは、他セクターとのパートナーシップ・連携による森林づくりのヒントと共に、企業と地域の価値共創によるアクションについて議論します。

ネイチャーポジティブやTNFD対応等の取り組みを進めている、または今後検討している企業・関係者に向けた内容です。

プログラムと登壇者

＜講演＞

藤田 香氏

(東北大学グリーン未来創造機構・大学院生命科学研究科教授・日経BP ESGフェロー)

プロフィール：

富山県魚津市生まれ。東京大学理学部物理学科卒。

日経BPにて日経エコロジー編集委員、日経ESGシニアエディターなどを歴任。

生物多様性・自然資本とビジネスや、地方創生などが専門。

著書に『ESGとTNFD時代のイチから分かる生物多様性・ネイチャーポジティブ経営』など。

＜話題提供＞

土居 拓務氏

(株式会社農林中金総合研究所 リサーチ＆ソリューション第2部 主事研究員)

とくしま森林づくり県民会議

とくぎんトモニリンクアップ株式会社

徳島県庁サステナブル社会推進課

＜コーディネーター＞

山本 信次氏(岩手大学 農学部 教授)

マッチング・ブース出展

企業と地域の森林とを結ぶ「森づくりコーディネーター」がブース出展を行い、ネットワーキングと連携・協働のきっかけづくりの場も設けられます。

出展予定団体：

一般社団法人とちぎ百年の森をつくる会、株式会社ソマノベース、公益社団法人京都モデルフォレスト協会、公益財団法人森林文化協会、とくしま森づくり県民会議、NPO法人森のライフスタイル研究所、認定NPO法人 環境リレーションズ研究所、やまなし森づくりコミッション、林野庁国有林野管理室

企業と森のマッチングを促進し、ネイチャーポジティブ実現を目指す。

NPO法人森づくりフォーラム他「企業と地域の価値共創による ネイチャーボジティブ実現に向けて」開催の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ネイチャーポジティブ実現へ！森づくりフォーラム「企業と地域の価値共創」イベント appeared first on Dtimes.