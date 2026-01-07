神戸大朋登壇！セリスタ『亜鉛の機能と健康』無料オンラインセミナー
セリスタ株式会社は、2026年1月25日(日)に医師・歯科医師などの医療従事者を対象とした無料Zoomオンラインセミナー『亜鉛の機能と健康』を開催します。
京都大学大学院生命科学研究科の神戸大朋先生を講師に迎え、健康維持・増進に不可欠な「亜鉛」の機能や重要性について深く学ぶ機会を提供します。

開催日時：2026年1月25日(日) 10:00〜12:00
開催形式：Zoomオンラインセミナー
参加費：無料（配布用PDFテキストは1,500円・税込）
対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
定員：1,000人
申込URL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DscCXHh6QayfPn7pnvc3HA#/registration
セリスタ株式会社が主催する医療従事者向けセミナー『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 2。
今回は「亜鉛の機能と健康」をテーマに、京都大学大学院生命科学研究科の准教授である神戸大朋先生が登壇します。
亜鉛は健康維持・増進に不可欠なスーパーミネラル。
本セミナーでは、消化管での吸収制御メカニズムや乳児の欠乏症から見る重要性、さらには過剰摂取に関する疑問まで、専門的な知見に基づいた解説が行われます。
セミナーの見どころと学習ポイント
今回のセミナーにおける主な学習ポイントは以下の通りです。
1) 亜鉛は健康維持・増進に不可欠なスーパーミネラル
2) 消化管での亜鉛の吸収は厳密に制御される
3) 乳児の亜鉛欠乏症から亜鉛の重要性を探る
4) 亜鉛を取り過ぎても大丈夫なのか？
キーワード：亜鉛、トランスポーター、メタロチオネイン、多様な欠乏症状、サプリメント
講師プロフィール：神戸 大朋 先生
神戸 大朋 (Dr. Taiho Kambe)
京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授
【経歴】
1995年3月：京都大学農学部食品工学科卒業
1997年3月：京都大学農学研究科食品工学専攻修了
1998年8月：京都大学大学院農学研究科後期博士課程退学
1998年9月：京都大学大学院農学研究科 助手
1999年4月：京都大学大学院生命科学研究科 助手
2001年1月：京都大学学位 博士(農学)
2006年4月：ミズーリ大学ライフサイエンスセンター 博士研究員
2007年3月：カンザス大学メディカルセンター 博士研究員
2008年4月：京都大学大学院生命科学研究科 准教授（現職）
【受賞歴】
2010年：日本農芸化学会「農芸化学奨励賞」
2010年：食創会「第15回安藤百福賞」発明発見奨励賞
2011年：日本動物細胞工学会奨励賞
2013年：公益財団法人森永奉仕会「森永賞」
2013年：日本微量元素学会野見山賞
2015年：公益財団法人森永奉仕会「森永奉仕会賞」(日本栄養・食糧学会推薦)
2015年：第4回三島海雲学術賞
2018年：公益財団法人森永奉仕会「森永奉仕会賞」(日本農芸化学会推薦)
2020年：長瀬研究振興賞
2020年：第19回杉田玄白賞
2022年：アサヒグループ食・生活研究賞
2024年：日本微量元素学会賞
2025年：公益財団法人森永奉仕会「森永奉仕会賞」(日本栄養・食糧学会推薦)
開催概要詳細
番組名
『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 2
プログラム
10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『亜鉛の機能と健康』神戸 大朋先生
12:00 エンディング
企画・主催
セリスタ株式会社
最新の知見から亜鉛の機能と健康への影響を紐解く貴重な機会。
セリスタ『亜鉛の機能と健康』無料Zoomオンラインセミナー開催の紹介でした。
