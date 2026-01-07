犬が吠えている時の人側NG行動

愛犬の吠えに悩んでいる飼い主さんは多いですが、実は「ついやってしまいがちな対応」が原因で、吠えが悪化しているケースがとても多いです。

ここでは現場でもよく見かける“やってはいけない対応”と、その理由、そして根本解決のための第一歩をご紹介します。

なだめたり興奮して止めようとする

犬が吠えた時つい「どうしたの？」「大丈夫だよ」と声をかけたり、体をなでて落ち着かせようとしてしまうものです。

しかしこれでは逆効果。

犬は関連付けで学習する生き物です。関連付けとは○○をすると○○になる と結果と過程を結び付けて学習するプロセスのこと。

吠えている時に声をかけると「吠えたら飼い主が反応してくれた」＝吠えると状況が動くという学習が起きてしまいます。

また、飼い主の声や動きが興奮を煽ってしまい、余計にスイッチが入ることもあります。これは特に「警戒」「要求」「興奮」が絡んだ吠えで顕著になります。

このように吠えに対して感情的な反応を返すと、「吠える自信」をつけてしまいます。この場合は、落ち着いているときほど褒める、静かな時間に安心感を与えることを意識しましょう。

おやつで気をそらす・対象から気を逸らす

「吠えたらおやつをあげて黙らせる」「おもちゃで気を引く」なども、よくあるNG対応です。これも根本的な解決にはなりません。

むしろ、“吠えるとご褒美がもらえる”という誤学習が起きる可能性があります。また、吠えが出るということは、なにか満たしきれていない欲求があるためです。

反応する刺激を避けてしまう対応ばかりでは、犬がその刺激に慣れる機会を失い、次に遭遇したときもまた吠える…という悪循環に陥ります。

とはいえ、褒めることは大事です。おやつが犬にとってうれしいものであれば、吠えを止めるためのご褒美は“静かにできた瞬間”に与えましょう。吠えている最中や、吠えた直後に渡してはいけません。

いきなり叱る

吠えた瞬間に「ダメ！」と怒鳴ったり、リードを引っ張るなどの対応も逆効果です。

なぜなら、犬はまだ“何がいけないか”を理解できていないからです。この状態で叱られても、ただ恐怖や不安が増すだけだからです。

また、タイミングがずれると「吠えた＝叱られた」ではなく、「人が近づいた＝怖いことが起きた」と学習してしまい、別の問題行動につながることもあります。

叱ることがすべて悪いわけではありません。叱ることはどんな場面においても犬猿されがちですが、行動を制限する場合では必要なこともあります。

問題なのは叱り方を間違える事。正しい手順で行うことが重要です。

吠えを止めたいなら「マテ」が鍵

吠えの制御に最も役立つ基礎トレーニングが「マテ」です。

マテは単なる我慢の合図ではなく、犬が自分の衝動をコントロールする力を育てるトレーニングです。

これができるようになると、飼主さんの指示を聞く余裕が生まれたり、吠えようとしたときにブレーキをかけることが可能になります。

「マテ」の練習手順

まずは“興奮しやすい場面”で練習

マテを初めて練習し始める子は、ごはん前など「興奮しやすい場面」で練習を始めましょう。

まだ動きを止めるのが難しい為、まてをキープするのは至難の業。リードをつけて練習してあげるようにしてください。

マテを教えやすい姿勢、お座りや伏せの姿勢が安定してきたら次のステップへ。

「マテ」と言ったらおすわりか伏せの姿勢で3秒以上キープ

姿勢を取って終わりだと、お座りや伏せの“姿勢”がゴールとなってしまいます。犬が「止まっていた」「マテをした」と自覚できるように姿勢は３秒以上キープを目指しましょう。

「よし」の合図(解除)でおわる

マテの練習は終わり際が一番大事です。

「よし」という「マテを終わっていい」という合図を出してから終わるようにしましょう。

この繰り返しで、犬は【マテ＝「よし」と言われるまでその場で止まっている、キープする】ということを覚えていきます。その繰り返しで自制心や余裕が生まれてきます。

この一貫したルールを崩さないために、「よし」という前に動いたら、必ず元の位置に戻してください。三秒キープしてから「よし」でおわりです。

まとめ

犬の吠えは「間違った対応で悪化する」代表的な行動です。

なだめる・気をそらす・叱るといった“ついやりがち”な対応を見直し、まずは犬に自制する力を教えることが根本解決への近道です。

焦らず、手順を踏んでいくことが大切ですよ。ぜひできるところから取組んでみてください。