「かっけー！」城咲仁、ラッピングした愛車を公開！ 「シブすぎます！」「注目されちゃいますね」
元カリスマホストでタレントの城咲仁さんは1月6日、自身のInstagramを更新。ラッピングした愛車を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】城咲仁のラッピングした愛車
また、城咲さんと妻でタレントの加島ちかえさんの公式YouTubeチャンネル「ジンチカちゃんねる」でも3日、ラッピングが完成した愛車を公開。動画ではより細かく、車体全体を見ることができます。
ファンからは「かっけー！ うらやましい」「めちゃカッコイイ！」「シブすぎます！」「注目されちゃいますね」などの声が寄せられました。
「ジンチカ家族車」が完成城咲さんは「ジンチカ家族車 アルファードをマット！ プロテクションラッピング！いたしました」とつづり、2枚の画像を投稿。1枚目下側にラッピングした愛車を載せています。黒い大きなファミリーカーのフルボディをマット加工しており、重厚感のある仕上がりに。城咲さんは「間も無くジンチカベイビーがきてくれます!! この車で家族でたくさんの素敵な思い出を作っていきます」と、出産予定の子どもについても言及しました。
