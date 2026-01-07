元カリスマホストでタレントの城咲仁さんは1月6日、自身のInstagramを更新。ラッピングした愛車を公開しました。（サムネイル画像出典：城咲仁さん公式Instagramより）

元カリスマホストでタレントの城咲仁さんは1月6日、自身のInstagramを更新。ラッピングした愛車を公開し、反響を呼んでいます。

「ジンチカ家族車」が完成

城咲さんは「ジンチカ家族車　アルファードをマット！ プロテクションラッピング！いたしました」とつづり、2枚の画像を投稿。1枚目下側にラッピングした愛車を載せています。黒い大きなファミリーカーのフルボディをマット加工しており、重厚感のある仕上がりに。城咲さんは「間も無くジンチカベイビーがきてくれます!!　この車で家族でたくさんの素敵な思い出を作っていきます」と、出産予定の子どもについても言及しました。

また、城咲さんと妻でタレントの加島ちかえさんの公式YouTubeチャンネル「ジンチカちゃんねる」でも3日、ラッピングが完成した愛車を公開。動画ではより細かく、車体全体を見ることができます。

ファンからは「かっけー！ うらやましい」「めちゃカッコイイ！」「シブすぎます！」「注目されちゃいますね」などの声が寄せられました。

『裏側』も説明

また「ジンチカちゃんねる」が6日に投稿した動画では、愛車に施したラッピングについての『裏側』を説明。予算感や効果など気になるポイントを語っています。気になった人は視聴してみてくださいね。(文:堀井 ユウ)