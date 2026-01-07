明治は、カップアイスの定番として好評を得ている「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズから、「明治 エッセル スーパーカップ バナナチョコクッキー」を1月12日に発売する。

同商品は、完熟バナナをイメージしたアイスに、食べ応えのあるチョコレートクッキーを組み合わせたカップアイス。ベースアイスは、バナナの芳醇な香りと完熟感のある味わいに仕上げた。そのベースアイスにチョコクッキーを混ぜ込むことで、食感のアクセントを楽しめる。



「明治 エッセル スーパーカップ バナナチョコクッキー」

2024年11月に発売された「明治 エッセル スーパーカップ ミニ バナナクッキー・チョコ」は、SNSなどで「バナナクッキーがおいしすぎる」「普通のサイズで販売してほしい」といった声が寄せられた。そこで、人々の声に応え、たっぷりと楽しめるレギュラーサイズで発売する。

同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］1月12日（月）

