中部電力浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の「基準地震動」の算定に関わるデータを、中部電が意図的に操作していた問題で、原子力規制委員会は７日午前の定例会合で、同原発への審査の停止措置を継続する方針を確認した。

１４日に開く次回の定例会合で、審査の取り扱いや同原発への検査を実施するかなど、詳細な対応を正式に決める。

７日の会合では、規制委事務局の原子力規制庁担当者から、中部電が耐震設計の目安となる最大の揺れを示す基準地震動を決める際に、都合のよいデータを抜き出すなどしていた不正があったと報告された。担当者は「基準地震動は非常に大きなものを取り除かれて策定された可能性がある。基準地震動は信頼性が既に損なわれている」と述べた。

各委員からは「研究不正に例えれば捏造（ねつぞう）や改ざんに当たる事案。（中部電に）非常に大きな失望を感じた」（山岡耕春委員）、「確かな情報を得るまで審査の再開は不可能」（杉山智之委員）などと厳しい声が相次いだ。

規制庁の担当者によると、発覚のきっかけは昨年２月の「公益通報制度」による情報提供だった。同制度は、原子炉等規制法に基づく申告制度で、情報提供者らに不利益があった場合の罰則もある。同庁は電力事業者などとのやりとりを原則公開しているが、今回は情報提供者の保護や裏付けを慎重に行い、公表を控えていた。

規制庁は情報提供者からの詳細な聞き取りや、同年５月からは中部電と複数回の面談も行い、事実関係の確認を進めていた。同年１２月に、中部電から社内調査で不正行為が確認されたとの説明を受けたという。