将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が1月7日、第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦で山崎隆之九段（44）に勝利。ベスト8に進出し、叡王位奪還へ向けて前進した。次戦では、千田翔太八段（31）と対戦する。

【映像】藤井六冠が新年初勝利を飾った瞬間

大阪府高槻市の関西将棋会館を舞台に争われた注目の一戦で、若き絶対王者が新年初勝利を飾った。藤井竜王・名人は、2024年の叡王戦五番勝負で同学年の挑戦者・伊藤匠七段（当時）に敗れ叡王位を失冠。今期は2期越しの奪還に向けて、本戦1回戦の山崎九段との対戦に向かった。

2024年の棋聖戦五番勝負第3局以来の対局では、振り駒で藤井竜王・名人の先手番に決定。山崎九段の四間飛車に対し、藤井竜王・名人は居飛車穴熊を志向した。独創性が魅力の山崎九段は、意欲的な銀の進出を見せるなど本局でも“山崎ワールド”を展開。終盤まで均衡が保たれた高難度の戦いが繰り広げられた。

大熱戦の最終盤では激しく攻め込んでいった山崎九段に対し、藤井竜王・名人は冷静に対応。的確な指し回しで一気にリードを切り開き、白星をもぎ取った。

勝利した藤井竜王・名人は、「戦型も予想していない形になった。それに対してどういう構想で指すかが難しい将棋だった。穴熊の遠さを通して実戦的という感じで、あまり自信の持てる展開ではなかったが、最後の最後に一手勝ちの形になったのかなと思う」とコメント。一方、山崎九段は「藤井六冠とは当たることも難しいので、なんとか食らいついてぎりぎりのチャンスのある将棋にという気持ちだった。バランスを取るのが悩ましく、迷いながら指していた。一分将棋になって、絶対に指してはいけない手を指してしまった。もう少しぎりぎりの将棋を続けられたと思うので、そこは残念」と一局を振り返っていた。

この結果、藤井竜王・名人の8強入りが決定。次戦では準決勝進出を目指し、タイトル挑戦経験を持つ強豪・千田八段と対戦する。藤井竜王・名人は「千田八段とはかなり久しぶりの対局になるので楽しみ。叡王戦は時間配分が問われるので、そのあたりもしっかり意識をして臨みたい。挑戦を意識する段階ではないので、一局一局という気持ちで頑張りたい」と話した。

新年から重要対局が続く藤井竜王・名人だが、11日には永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎えた防衛戦のALSOK杯第75期王将戦七番勝負が開幕する。午年の年男として、2026年にはどのような跳躍を見せるのか。若き王者の描く未来から目が離せない。

（ABEMA/将棋チャンネルより）