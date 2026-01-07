2曲同時配信リリース＆タイアップ！それぞれの第一印象を語る石原夏織

声優・石原夏織の最新曲「We Can Do!!」と「星眼鏡」が、2026年1月8日(木)に配信リリースされる。



「We Can Do!!」は、TVアニメ「魔王の娘は優しすぎる!!」のオープニングテーマ。物語の世界観を表現しており、心躍るサウンドはリスナーの心を鷲掴みにする。



一方、TVアニメ「透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜」のエンディングテーマ「星眼鏡」は、目の見えない女性と透明な男の恋模様を描く物語を歌詞で表現。切なさのなかに温かさを感じる楽曲となっている。





今回は石原に、それぞれの楽曲へのこだわりをたっぷりと語ってもらった。

――まずは「We Can Do!!」から。楽曲の第一印象を教えてください

「可愛くてポップですし、心が温まって元気をもらえる楽曲だなと思いました。散歩しているときに聴くと、一歩前に踏み出したくなるような......そんな印象を受けました。

私としては、久しぶりに明るい曲を出すので、何があっても『どうにかなるさ』と心弾むような楽曲になったらいいな、という思いを込めましたね」

――久しぶりの明るい曲ということは、レコーディングも新鮮だったのでは？

「楽しかったですね。今夏リリースしたEP『As I Am』は、内面と向き合う等身大の自分に近い楽曲が集まっていたのですが、この曲は自分が少し幼くなるというか...。『元気いっぱいの気持ち』が表現されているので、普段よりもいい意味で遊び心を出し、ふざけて歌ってもいいかなと思いました」

「We Can Do!!」は久々にポップな楽曲でレコーディングも楽しかったと振り返る石原夏織

――そのほか、レコーディングでこだわったポイントはありますか？

「石原夏織名義ではあるものの、『私』として歌うよりは、別のキャラクターになりきって歌うほうが、この曲の楽しさが伝わるのかなと考えました。あとは、『滑舌よく歌おう』と意識しすぎず、あえて幼さを感じるようなニュアンスを大切にしました」

――歌詞の中で、特にお気に入りのフレーズを教えてください

「『坂道はオーライ！(チャチャChance！)』からのフレーズですね。聴いてくださる方との掛け合いができそうですし、歌というよりはセリフのような印象を受けました。ここは『歌おう』と構えるよりは、みんなに呼びかけているイメージです。

あと、Bメロで『どんな寂しさも全部受け止めるからね』と転調する箇所を歌っているときに、自分が出会った人たちの笑顔が思い浮かんだんです。ファンの方、スタッフさん、プライベートで関わってくださる方、みんなに『笑顔で楽しい気持ちでいてほしい』。それは私の願いでもあるので、このフレーズは特にお気に入りです」

掛け合いに注目！？「星眼鏡」の印象を語る石原夏織

――続いて「星眼鏡」の印象を教えてください

「作品自体にキュンとする要素があるのですが、曲もキラキラしていて、楽しさと可愛いさが詰まった曲だなと思いました。この曲も掛け合いがあるので、披露するのが楽しみです。

あと、歌詞がふんだんに詰め込まれているので、初めて聴いたときは『口がとても楽しそうな歌だな』と思いました(笑)。実際に歌っていると歌詞が曲にハマる感覚が心地よく、クセになっちゃうんです。きっと聴いてくださる方も、一緒に歌いたくなるのではないかと思います」

――歌詞の中で、心に響いたフレーズはありますか？

「『"誰か"たちにもらった言葉がきらめくから ちっぽけな今夜もカラフル未来 まっすぐ見晴らせるんだ』が素敵だなと思いました。その『誰かたち』がくれた言葉って、助けようと思ってかけたものではなく、本心から素直に言ってくれた言葉だと思うんですね。そんなふとした言葉に救われることってあるよな、と共感しました」

――レコーディングで意識したことは？

「言葉が詰まっているからこそ、一音一音がしっかり聴こえるように意識しました。最初は笑顔の『明るさ100』で歌っていたのですが、『もっと明るくていいよ！』とアドバイスをいただいたので、最終的には『明るさ120』の元気盛り盛りで歌いました(笑)。ただ、切なさを感じる箇所もあるので、テンションの差は意識しましたね」

――タイトルの「We Can Do!!(私たちならできる！)」にかけて、石原さんが最近挑戦していることは？

「2025年はYouTubeを頑張ろうと思って取り組んでいました。でも、これがなかなか難しくって！飽き性なところもあり、何度もやめようかと思う瞬間がありました(笑)。本来なら諦めていたかもしれませんが、悔しかったし、自分ならできると信じて続けています。サムネイル一つとっても『これ以上のものはできないよ〜！』というところから、時間をかけて写真を撮って組み直して...とやり続けていますね」

――今後、チャンネルをどのように盛り上げたいですか？

「ここ数ヶ月、お仕事の面では見せられなかった姿を、恥ずかしがらずにお見せする方針にしたので、そこを深掘りしたいですね。ただお見せするだけでなく、ご覧になった方が穏やかな気持ちになったり、癒されたり、『明日もがんばろう！』という気持ちになれる動画にしたいな、と思っています」

「今度は私がファンの皆さんの光でありたい」と語る石原夏織

――「星眼鏡」には「光」というキーワードが出てきます。石原さんがこれまでもらってきたなかで「光」になった言葉はございますか？

「ソロデビュー前に悩んでいた時期、ファンの方からお手紙をいただいたんです。温かいメッセージの最後に『夏織ちゃんの味方だよ』と書かれていて、すごく胸を打たれました。自分の悩みが大きすぎて見えなかったけど、ファンの皆さんが近くにいてくれるんだと実感しましたし、霧が晴れて光が射し込んだ気がしました。

皆さんが私を救ってくれたからこそ、今度は私が皆さんの光でありたい。もちろん前から思ってはいたことなのですが、進むべき方向が明確になった言葉だったので、私にとっての光でしたね」

――石原さんにとって、ファンの存在は大きいんですね

「そうですね。今の性格があるのも、ファンの皆さんの存在があってこそだと実感しています。以前は自分のことをネガティブに捉えがちでしたが、皆さんが言葉にして伝えてくださるので、『そっか。周りから見た自分と私が感じるものとは見え方が違うんだ』と発見できました。皆さんにはいつも助けられているな、と感謝しています」

リリース情報

Digital single「We Can Do!!」／石原夏織

※TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』OP主題歌

作詞：つむぎしゃち

作曲：久下真音、つむぎしゃち

編曲：久下真音



Digital single「星眼鏡」／石原夏織

※TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』ED主題歌

作詞：児玉雨子

作曲・編曲：佐藤純一(fhána)



リリース日：2026年1月8日(木)

