玉木宏、子どもとの大切な時間告白「寝顔を見るだけでも嬉しい」「顔をガンガン蹴られます」【プロフェッショナル保険調査員・天音蓮】
【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の玉木宏が7日、都内で開催されたドラマ『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』制作発表に出席。子どもとの時間を振り返る場面があった。
【写真】妻は40歳美人女優 玉木宏、結婚前の共演時ショット
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公・天音が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメント。あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。
作品にちなみ、“保険をかけておきたい大切なものやこと”を発表する場面で玉木は「子どもと一緒に眠る時間」と回答。玉木は「もちろん子どもと一緒にいる時間も大事にしたいな、と思うのですが（子どもが）起きている間に帰ることができないときにも『寝顔を見るだけでも嬉しいな』と思うし、そこに添い寝をすると『1日が終わったな』と思います。すごく大事な保険をかけておきたい時間です」としみじみ語った。また、子どもと一緒に寝ているという玉木は「顔をガンガン蹴られます。寝相が悪いので」と告白。そのときはどのように対処するのかと聞かれると、玉木は「優しく足をどける」と笑っていた。
初共演でありながらバディ役という玉木と岡崎。共演エピソードを聞かれた岡崎は「はじめましてだったんですけど、お会いする前は緊張もしていました。バディということもあって、ほとんど一緒で。同じじゃないシーンがあまりないんじゃないかというくらいずっと一緒にシーンを重ねていったので、そこでたくさんお話させていただいて、コミュニケーションがとれました」と振り返った。
玉木が「盗撮されてましたよね、僕は」と自身が岡崎に盗撮されていたことを投げかけると、岡崎は「私もですよ！」と笑いながらツッコミ。岡崎は「すごい写真を撮ってくださるんですけど、何かの間から撮ってきて。『何に使えるんだこれ？』みたいな写真をよく撮ってる。加工されて送ってこられたりとか…」と玉木のおちゃめな一面を明かし「いつもニヤニヤニヤニヤしながら…なんかやってるな、きっと加工してるな、って時間もあったりして（笑）」と笑顔を見せた。さらに岡崎は、玉木のことを「いたずらが大好きで！」と表現し「本当によく仕掛けられてました。数え切れないくらい、いろんないたずらを仕掛けられました」と告白。玉木は「そうかなぁ」ととぼける様子を見せていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妻は40歳美人女優 玉木宏、結婚前の共演時ショット
◆玉木宏、大切にしたい時間は？
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公・天音が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメント。あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。
作品にちなみ、“保険をかけておきたい大切なものやこと”を発表する場面で玉木は「子どもと一緒に眠る時間」と回答。玉木は「もちろん子どもと一緒にいる時間も大事にしたいな、と思うのですが（子どもが）起きている間に帰ることができないときにも『寝顔を見るだけでも嬉しいな』と思うし、そこに添い寝をすると『1日が終わったな』と思います。すごく大事な保険をかけておきたい時間です」としみじみ語った。また、子どもと一緒に寝ているという玉木は「顔をガンガン蹴られます。寝相が悪いので」と告白。そのときはどのように対処するのかと聞かれると、玉木は「優しく足をどける」と笑っていた。
◆岡崎紗絵、玉木宏との共演回顧
初共演でありながらバディ役という玉木と岡崎。共演エピソードを聞かれた岡崎は「はじめましてだったんですけど、お会いする前は緊張もしていました。バディということもあって、ほとんど一緒で。同じじゃないシーンがあまりないんじゃないかというくらいずっと一緒にシーンを重ねていったので、そこでたくさんお話させていただいて、コミュニケーションがとれました」と振り返った。
玉木が「盗撮されてましたよね、僕は」と自身が岡崎に盗撮されていたことを投げかけると、岡崎は「私もですよ！」と笑いながらツッコミ。岡崎は「すごい写真を撮ってくださるんですけど、何かの間から撮ってきて。『何に使えるんだこれ？』みたいな写真をよく撮ってる。加工されて送ってこられたりとか…」と玉木のおちゃめな一面を明かし「いつもニヤニヤニヤニヤしながら…なんかやってるな、きっと加工してるな、って時間もあったりして（笑）」と笑顔を見せた。さらに岡崎は、玉木のことを「いたずらが大好きで！」と表現し「本当によく仕掛けられてました。数え切れないくらい、いろんないたずらを仕掛けられました」と告白。玉木は「そうかなぁ」ととぼける様子を見せていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】