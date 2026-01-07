BOYNEXTDOOR・ジェヒョン、夜の東京で“彼氏感”発揮！無邪気な笑顔にキュン「リアコ製造機」【PHOTO】

BOYNEXTDOORのジェヒョンが、夜の東京を散策する近況ショットを公開した。

【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT

ジェヒョンは最近、BOYNEXTDOORの公式インスタグラムを更新し、「君がいるなら、きっと大丈夫」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ライトアップされた東京タワーを背景にポーズを取るジェヒョンの姿が収められている。ポップなデザインのジャケットにデニムを合わせたカジュアルなスタイリングで、リラックスした雰囲気を放っている。

東京タワーの灯りに照らされながら微笑む姿や、カメラに向かってピースを見せる無邪気なショットも公開され、まるでデートのワンシーンのような“リアル彼氏感”を醸し出している。

投稿を見たファンからは「本当にカッコいい」「彼氏感が限界突破…」「イケメンすぎる」「リアコ製造機」などのコメントが寄せられている。

（写真＝BOYNEXTDOOR公式Instagram）ジェヒョン

なお、ジェヒョンが所属するBOYNEXTDOORは、昨年11月に『第67回日本レコード大賞』で新人賞を受賞した。さらに、昨年12月27日に開催された日本の年末フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」へ出演し、熱いステージを披露。日本での存在感を確かなものにしている。