39歳で永遠の別れ…韓国インフルエンサーの一周忌、多くの人々に愛された人気者

インフルエンサー兼タレントのイ・ヒチョルさんが心筋梗塞で突然亡くなってから、1年が経った。

【写真】イ・ヒチョルさんの死を公表、トランスジェンダータレント

イ・ヒチョルさんは2025年1月7日、心筋梗塞で死去した。享年39。

訃報は、故人と親交のあったタレントのプンジャを通じて伝えられた。プンジャは当時、自身のSNSに「この文章を書いている今も信じられないけれど、オッパ（お兄さん）を愛してくれた方々、知人の方々の中でまだ知らせを聞いていない方のために投稿します。心から愛するソウルサロンのイ・ヒチョルオッパが今日、空の星になりました。どうか良い場所へ行けるよう祈ってください」と綴り、動揺した胸中を明かした。

突然の訃報だっただけに、死因をめぐる憶測も相次いだ。そのため遺族は心筋梗塞であることを公表するとともに、「最近は体調が少し良くなかったけれど、それでも元気だった。元気だったのに一夜にして……」と説明。不要な憶測を正すとともに、故人の最期の道が安らかであってほしいという思いだった。

イ・ヒチョルさんは多才な“オールラウンダー”としても知られた。コスメブランド「ソウルサロン」の代表を務める一方、YouTubeチャンネル「イ・ヒチョルのブヒログ」を運営し、日常を中心にさまざまなコンテンツを発信してきた。プンジャのYouTubeチャンネルを通じて顔を知られるようになり、テレビ番組にも出演するなど活躍の場を広げていた。

亡くなる1週間前までSNSでファンとの交流を続けていたこともあり、突然の別れは大きな衝撃を与えた。プンジャのほか、ユ・ハナ、ブラウンアイドガールズのジェア、ユ・ミンサン、チョン・イル、パク・スルギ、サンダラ・パク、ファンボらも哀悼の意を伝えている。

（写真提供＝OSEN）イ・ヒチョルさん

（記事提供＝OSEN）