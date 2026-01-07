大蔵村の肘折温泉でことし1年の無病息災や五穀豊穣などを願う伝統行事「さんげさんげ」が行われました。



一行の歩き「さんげさんげろっこんざいじょ」



「さんげさんげ」は出羽三山に古くから伝わる山伏たちの年越し行事で、毎年1月7日に行われます。

地元の住民や早稲田大学の学生ら16人が白装束に身を包み、大蔵村・肘折温泉の街をおよそ1キロ練り歩きました。

ほら貝の音と念仏で1年の汚れを落とし、新しい年の無病息災や五穀豊穣を願います。





さんげさんげ実行委員長 大友 久士さん「肘折温泉にとってみれば元旦・元日ですね。笑いがある、喜びのある、そして希望を持てる1年を迎えたい」餅つき「よいしょよいしょ」温泉街の中心部では地元で採れたもち米を使って餅つきが行われました。つきたての餅は納豆餅にして住民や観光客に振る舞われました。観光客 2人「おいしいよ。六根清浄」「静かな温泉街にほら貝の音が響いて凄いなと思った」参加した大学生「すごい責任重大で沿道の人たちに見守られながら歩くのは凄く楽しかった。ことし1年は災いを落としたのですごくいい1年になると思います。いい1年になるよう頑張ります」開湯1200年の歴史ある温泉街は新春を告げるほら貝の音と共に活気にあふれていました。