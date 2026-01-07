中国政府がきのう、軍事転用の可能性がある品目について日本への輸出を禁止すると発表しましたが、韓国の李在明大統領は「大人の喧嘩に割り込むと嫌われる」などと述べ、日中対立への仲介に慎重な姿勢を示しました。

中国を訪問中の李在明大統領はきょう午後、同行記者団との懇談で中国による対日輸出規制について問われると、こう韓国の立場を説明しました。

韓国 李在明 大統領

「大人たちが実際の理由があって争っている時に割り込めば、双方から嫌われることがある。今は私たちができることが非常に限られているように見える」

李在明大統領は、韓国が日中間の仲裁に動くことは難しいとの認識を示しました。また、習近平国家主席に「私たちは日本との関係も、中国との関係も重要です」と説明したということです。

一方、習近平国家主席から「歴史の正しい側に立つべき」とけん制されたことについては、「『善良に暮らそう』という孔子の言葉として受け止めた」とし、特定の側に偏らない姿勢を明らかにしました。

このほか李大統領は、首脳会談の際、北朝鮮との対話ルートが完全に閉ざされている現状を説明し、習主席に対し「平和の仲裁者」としての役割を直接要請したということです。