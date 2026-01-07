「全国高校ラグビー・決勝、桐蔭学園３６−１５京都成章」（７日、花園ラグビー場）

５大会ぶり２度目の決勝に臨んだ京都成章だったが、前回と同じ桐蔭学園の前に涙を飲み、初優勝の夢はお預けとなった。

先制は京都成章だった。前半、模様眺めの時間が続いたが１４分、敵陣４０メートル付近のラックから右へ展開、ＳＯ岡元の突破力を生かし、ＷＴＢ篠が右隅へトライ。

直後に追いつかれ、５−５と互角で後半へ。ケガで出られないＦＢ笹岡空翔（３年）に代わり大会中、代理主将を務めたＬＯ土肥祐斗（３年）が「桐蔭学園さんが戦法を変えてきたところで、後手に回ってしまった」と振り返ったように、ボールキープ優先だった桐蔭学園ＦＷ陣が突如、縦に出てくるところに対応しきれず、立て続けのトライを許してしまった。

「僕のミスもあったし、日本一の思いも強すぎた」と土肥。以降は劣勢のまま、ノーサイドの笛を聞くしかなかった。

ただ笹岡は試合に出られない悔しさを押し殺して、その瞬間までグラウンドの脇から笑顔で仲間を激励し続けた。試合後は号泣しながらも「桐蔭さんを相手に、キャプテン不在でもあれだけやってくれた。感謝しかありません」と仲間を思いやった。

そんな姿に関崎大輔監督（３６）も「素晴らしい。キャプテンとしての責任を果たしてくれた」とこちらも涙を流しながら笹岡をねぎらった。

また、悲願は果たせなかったが５年前と比べて「今年はチャンスがあるかな」（同）と思わせるまでにチームも成長した。桐蔭学園には「すごいわ」と賛辞を送りつつ、自軍の「ちっちゃな選手たちが、こんな“おもろい”ラグビーを見せてくれた。ちょっとは勇気を与えられたんじゃないかな」と、悔しさと、手応えを持って再び、リベンジへと向かう。