高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」の第68回が１月7日に放送され、話題を呼んでいます。

トキはヘブンとの結婚を松野家に報告。異人嫌いの勘右衛門からも認めてもらうことができました。

司之介とフミは、雨清水家に報告に行きます。そこで司之介は口を滑らせてしまい…

＊以下１月7日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）のいらだちも限界。

察したトキは、ついに家族にヘブンと一緒になることを告げる。

はじめは冗談だと気にも留めない司之介（岡部たかしさん）、フミ（池脇千鶴さん）、勘右衛門（小日向文世さん）だったが、トキの様子に次第に現実を受け止める。

異人嫌いである勘右衛門の猛反対を覚悟するトキ、恐れる司之介とフミ。

3人が様子をうかがう中、勘右衛門が口を開き、トキに「好いちょるのか」と問う。

トキが「好いちょる」と答えると、勘右衛門は「好きあっちょるのか」と重ねて尋ねる。トキは「はい」と返事をする。

司之介が「じゃが相手は異人じゃぞ」と割って入るが、勘右衛門は「ええ！」「好いちょるなら仕方ないじゃろう」とトキとヘブンの結婚を認めた。

そして、「猪突猛進じゃ」とつぶやいた勘右衛門は長屋の外に出ていき、その場にいた、タツに「わしと一緒になってごしなさい」と求婚した。



その様子を見ていた司之介とフミは呆然とし、トキは「おめでとうございます」と祝う。

トキはヘブンに結婚が認められたことを伝える。喜ぶヘブンはトキを抱きかかえ…。

錦織とトキが話していると、三之丞が現れる。三之丞にヘブンとの結婚と給金がもらえなくなることを伝えるトキ。そこに風呂上りのヘブンが現れる。三之丞を見たヘブンは「ダレ？」と尋ねるがトキはうまく説明できない。

「ムカシ、オトコ？」「フトン、マクラ」と激昂するヘブン。

三之丞は「母上には何も言わないで、何とかするから」と出ていき…。

一方、司之介とヘブンは雨清水家を訪れ、タエにトキとヘブンの結婚を報告する。

話の流れで、司之介は「あやつ（ヘブン）が去るとなるとおトキは給金をもらなくなるのはもちろん、雨清水様にも毎月のお金をお渡しできなくなってしまいます」と言ってしまう。

トキから支援を受けていることを知らなかったタエは、表情を変え、「毎月のお金を返せなくなる…というのは一体何の話ですか」と司之介を問い詰め――。

＜視聴者の声＞

トキは女中として稼いだお金を三之丞に渡し、雨清水家を支援してきました。そのことはタエには秘密にされていたのです。それをうっかり話してしまった司之介に対し、SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

「なんでおタエ様に言っちゃうの」「気が緩んだ司之介の口の軽さならこうなるよね〜という流れが完璧」「浮かれてやらかしてしまうのは司之介」「司之介の迂闊さが神がかり」

など、口の軽さを責める人もいれば、日ごろの司之介のふるまいから納得する人も。

一方で、

「司之介の失言で物事が進むのは、もはや様式美」「『ついうっかり』ハットトリックで物語を進める技を決めさせたら天下一品なのが岡部たかし」などの声もあり、うかつな言動の司之介こそ、物語を進める大切なキャラクターだと認識している人もいるようです。

岡部たかしでなければ

そもそも、松野家の借金生活の原因を作ったのが司之介です。ウサギの転売ビジネスに手を出し、多額の借金を作りました。

牛乳配達の仕事はしているようですが、トキほど必死に借金を返そうとする様子は見られず、トキとヘブンの結婚によって暮らしが安定することを期待しています。楽観的で無責任、それでも、どこか憎めない司之介。

「まだ憎めなさが上回ってる。岡部たかしでなければ司之介のキャラはドラマを壊す。さすが岡部たかし」「当然のこととしておトキちゃん（とヘブン先生）に“食わせてもらう”テイでいるのが余りにも司之介…。この状況でまだチャーミングさ保ってる岡部たかし、すげぇ…」

など岡部さんを称賛する声が目立ちました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。