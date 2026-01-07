【お年玉でトラブル！？】14万円ブランド財布ゲット！高校生で？【第6話まんが】#ママスタショート
お正月、子どもたちのお楽しみといえば「お年玉」。しかしフタを開けてみると、親も子も、さまざまなトラブルに見舞われることもあるようで……。ママたちが経験した「お年玉トラブル」に関するエピソードを紹介します。
今回は、わが子のお年玉の使い道から起こった一件です。
リオ「お年玉の合計、10万円あった！」
高校2年生になる娘のリオがお年玉の総額を確認し、10万円もあったと大興奮。高校生にとっては超大金。しかしその10万円のせいで、驚くべき事件が起こったのです。
リオ「ほしかった高級ブランドの財布買っちゃった」
買い物から帰ったリオの手には、総額14万円もする高級ブランド財布が。これにはパパもママもビックリ。お年玉10万円に自分で貯めた4万円を足して購入したと話すリオ。いくら自分のお金だからとはいえ、高校生に高級ブランドの財布はいかがなものか……。しかし娘にも娘なりの言い分があるのかもしれません。今後高価なものを買うときは、事前に相談するなどと決めておいたほうがいいかもしれませんね。
お年玉に関するエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
