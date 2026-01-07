「ハッピーセット」次回コラボは『クレヨンしんちゃん』？ サンリオの人気キャラも登場か
「マクドナルド」の公式Xが、1月7日（水）に更新。キャラクターの頭と思われる画像が公開され、「しんちゃん?!」「クレしんコラボきたー！」「ドキがむねむね〜」とファンから反響が集まっている。
【写真】ポムポムプリンも登場!? 同日に投稿されたもう1枚の画像
■別画像への反響も続々
「マクドナルド」はこの日、「もうすぐオラがクル〜?!」とコメントを添えた1枚の画像を投稿。
画像には、「ハッピーセット」のロゴに加えて、「マクドナルド」のロゴがあしらわれた帽子を被ったキャラクターの頭が描かれており、特徴的なへの字形の眉毛が目を引く1枚となっている。
また同日には、黄色の背景に“ポ”の文字が添えられた画像もポストされており、こちらはポワッとした書体がユニーク。
画像をヒントに、SNSでは「嵐を呼ぶ5歳児クル〜?!」「しんちゃんや」「ポムポムくるんか！」「絶対にポムポムプリンくんですよね？」「1文字だけであのキャラクターだと分かってしまう」など、次回の「ハッピーセット」は『クレヨンしんちゃん』やサンリオキャラクターズのポムポムプリンではないかと期待する声が寄せられている。
引用：「マクドナルド」公式X（@McDonaldsJapan）
【写真】ポムポムプリンも登場!? 同日に投稿されたもう1枚の画像
■別画像への反響も続々
「マクドナルド」はこの日、「もうすぐオラがクル〜?!」とコメントを添えた1枚の画像を投稿。
画像には、「ハッピーセット」のロゴに加えて、「マクドナルド」のロゴがあしらわれた帽子を被ったキャラクターの頭が描かれており、特徴的なへの字形の眉毛が目を引く1枚となっている。
画像をヒントに、SNSでは「嵐を呼ぶ5歳児クル〜?!」「しんちゃんや」「ポムポムくるんか！」「絶対にポムポムプリンくんですよね？」「1文字だけであのキャラクターだと分かってしまう」など、次回の「ハッピーセット」は『クレヨンしんちゃん』やサンリオキャラクターズのポムポムプリンではないかと期待する声が寄せられている。
引用：「マクドナルド」公式X（@McDonaldsJapan）