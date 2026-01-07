¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢1²¯8000Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¡¡51»î¹çÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦07¡¡ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬7Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢7000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯8000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡11Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£5¾¡2ÇÔ¡¢39¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦07¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÖÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦Ãæ¤Ç¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£