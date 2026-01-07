再度の資金ショートを起こし2024年4月25日に行き詰まりを表面化していた（株）ホクシンメディカル（神戸市）は債権者である事業者ローン会社から破産を申し立てられ2025年12月22日、神戸地裁から保全管理命令を受けた。

保全管理人には幸寺覚弁護士（弁護士法人東町法律事務所、神戸市中央区京町80）が選任された。

負債総額は債権者約270名に対して約100億円が見込まれる。





1986年10月に創業し、医療機器の販売などを手掛けていた。心臓外科・循環器・整形外科向けの医療機器を主体に扱い、官公庁や大学、医療機関などに販路を構築。全国に拠点を設置することで営業力を強化し、2004年3月期には売上高が100億円を上回るなど増収基調で推移した。新規取引先の開拓などで、2021年3月期の売上高は379億3618万円まで伸長した。一方、子会社の清算に伴う損失もあり、同期は2422万円の最終赤字に陥るなど財務基盤の強化は遅れていた。こうしたなか、2024年3月に当時の代表取締役が急死。以降は支払遅延を散発し、対外的な信用が急激に低下した。この間、従業員の退職が相次ぐなど混乱が続いていたところ、4月10日の決済が不調となり、4月12日以降は実質的に事業停止状態となっていた。また、8月8日までに債権調査を弁護士に一任していた。以降も事実上の休眠状態が続いていたが、訴訟が相次ぐなか、今回の措置となった。今後、裁判所が破産開始決定の事由があるか判断する。※（株）ホクシンメディカル（TSRコード:660400642、法人番号：4140001010823、神戸市東灘区向洋町中6−9、設立1987（昭和62）年7月、資本金9000万円）