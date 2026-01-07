「雪の妖精降臨」 真冬の北海道、銀世界を旅する高木萌衣に称賛のコメントが殺到！
高木萌衣（たかぎ めい）が自身のインスタグラムを更新。真冬の北海道旅行で美瑛町の観光スポットを訪ねたことを投稿した。
【写真】美瑛の白銀の世界で 優しくカメラを見つめる高木萌衣
「ずっと行きたかった美瑛のクリスマスツリーの木」と記すと、雪原にポツンと1本だけ高くそびえたつ木と、それを見上げるような高木の横顔の写真を公開した。この木はトウヒで、美しい円錐形をしていることや、木のてっぺんには星が乗っているように見えることから、いつの間にか「クリスマスツリーの木」と呼ばれるようになった人気の観光スポットだ。投稿では、木を背景に両手でハートを作る姿や、白いフワフワの帽子にマフラーをしたアップの表情、そして指で木をつまみ上げようとする面白写真なども公開した。高木は「いつも夏にしか来れない北海道、、少しの間だけど満喫します」と、冬の旅を大いに楽しんでいる様子だった。投稿を見たファンは「冬の北海道とても素敵ですね！」「雪景色と萌衣ちゃん、絵になるー」「雪の妖精降臨」など、写真を喜ぶコメントが数多く寄せられていた。高木は2015年7月のプロテストに合格。18年にはステップ・アップ・ツアーで2勝を挙げている。昨年も同ツアー19試合に参戦し、15試合で予選を通過。「山陰ご縁むす美レディース」ではプレーオフに敗れての2位など、トップ10には5回入っている。今年もステップ・アップ・ツアーが主戦場となるが、8年ぶりの通算3勝目を飾ることを、多くのファンが期待している。
