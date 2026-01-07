À¾Éð¤Î¥É¥é6¡¦ÀîÅÄÍª¿µ¡¡ÆþÎÀ¤Ç·è°Õ¿·¤¿¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¡¡¸µ¶ä¹Ô°÷¡¢½éÇ¤µë»È¤¤Æ»¤Ï¡Ä
¡¡À¾Éð¤Ë¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÀîÅÄÍª¿µ³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬7Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¼ã»â»ÒÎÀ¤ËÆþÎÀ¡£¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡£TV¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤¿¡£
¡¡¶ä¹Ô°÷¤ÈÁª¼ê¤È¤¤¤¦ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤¤Æ¡¢»Í¹ñ¶ä¹Ô¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï54Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£½éÇ¤µë¤Î»È¤¤Êý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦¹Ô°÷¤é¤·¤¯¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀÑ¤ßÎ©¤ÆNISA¤ÎÁý³Û¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÇ¯´Ö¤ÎÏÈ¡¢120Ëü±ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆþÎÀ»þ¤Ë¤Ï»Í¹ñ¶ä¹Ô¤Îµµ²¬ÍÎ²ð´ÆÆÄ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤òÈäÏª¡£¼Ò²ñ¿ÍÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÇ°¤ËºîÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ë°ìÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¤´¤í¤«¤éLINE¤Ï»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç´ÆÆÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ÅÁã¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î23ºÐ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜµå³¦¤ÇÂ¤ò»È¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¼þÅìÁª¼ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â¤ò°ìÈÖºÇ½é¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£