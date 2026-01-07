モト冬樹、妻＆娘＆孫たちと楽しげな家族ショットを添えて「叙々苑」を満喫「最高の時間ですね」「賑やかで楽しそう」
タレントのモト冬樹（74）が5日、自身のブログを更新。妻でミセスモデルの武東由美（65 ）に加え、娘、孫たちと食事を楽しむ家族ショットを披露した。
【写真】家族で叙々苑を堪能 モト冬樹が自撮りした妻＆娘＆孫たちとの楽しげな家族ショット
モトは「娘と孫達と一緒に叙々苑にやって来ました」と報告。食欲そそるメニューの写真を添えて「みんなで楽しくいただくことができました」と、充実した“家族時間”を振り返っている。
さらに、モトの後ろでピースポーズをする妻、娘や孫が写る自撮りショットも披露し、食事を楽しんだ様子がうかがえた。
コメント欄には「最高の時間ですね」「幸せそう」「賑やかで楽しそうな夕食ですね〜」「孫娘ちゃんのポーズ可愛いです」などの声が多数寄せられている。
