ローソンは2025年12月30日より、築地発のいちごスイーツ専門店「ストロベリーマニア」とコラボレーションしたチルド飲料や菓子(計6品)を含む、いちごを使用した商品19品を全国の「ローソン」にて順次販売している。

ローソン「いちごの日」にぴったりの商品を展開

1月15日の「いちごの日」にあわせて、例年いちごを使用した商品を発売しているローソン。2026年は、「Uchi Café いちごミルクのタルト」や「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン いちごホイップ」「Wいちごワッフルコーン」といった商品のほか、築地発のいちごスイーツ専門店「ストロベリーマニア」とコラボレーションしたオリジナル商品「ストロベリーマニアしみチョコ　コーンマシマシ　いちご味　50g」「ストロベリーマニア　果肉に溺れるいちごミルク200g」など、計19品が登場する。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

○12月30日発売

ローソン(左から)「Uchi Café　ふんわりワッフル　いちごミルク」「Uchi Café いちごミルクのタルト」「Uchi Café　もっちりとした紅いたい焼き　いちごクリーム」

2025年12月30日からは、爽やかな酸味のいちごクリームが入った「Uchi Café　ふんわりワッフル　いちごミルク」(200円)、「Uchi Café いちごミルクのタルト」(292円)、「Uchi Café　もっちりとした紅いたい焼き　いちごクリーム」(189円)の3品が、Uchi Caféスイーツコーナーに並んでいる。

○1月5日発売

ローソン(左)「Uchi Café　プレミアムロールケーキ　とろける2層のストロベリー」、(右)「Uchi Café　生ベイクドいちごチーズケーキ」

また、1月5日からは、しっとりとした口どけのいちご生地に、いちごクリームといちごホイップクリームを巻いた「Uchi Café　プレミアムロールケーキ　とろける2層のストロベリー」(248円)と、ふんわりいちごの香りとクリームチーズの乳感を味わえる「Uchi Café　生ベイクドいちごチーズケーキ」(297円)のUchi Caféスイーツ2品が登場。

○1月6日発売

ローソン(左から)「Uchi Café　クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン　　いちごホイップ」「Uchi Café　いちごとチーズケーキのクレープ」

さらに1月6日より、冷やして食べる「Uchi Café　クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン　　いちごホイップ」(192円)と、生いちごがトッピングされた「Uchi Café　いちごとチーズケーキのクレープ」(346円)がUchi Caféコーナーに仲間入り。

ローソン(上段左)「ふわもちパンケーキ　いちご　2個入」、(上段右)「ふんわりいちごロール　苺果肉入り」、(下段左)「いちごクリームケーキ　4個入」、(下段右)「Wいちごワッフルコーン」

また、パンコーナーには、いちごジャムとミルクホイップをサンドした「ふわもちパンケーキ　いちご　2個入」(181円)、いちごの甘酸っぱい味わいと果肉を楽しめる「ふんわりいちごロール　苺果肉入り」(171円)、なめらかな口当たりのいちごクリームをサンドした「いちごクリームケーキ　4個入」(235円)の3品がラインアップ。

さらにアイスコーナーには、甘酢っぱいいちごアイスとクリーミーなミルクアイスを巻いた「Wいちごワッフルコーン」(322円)が登場する。

○1月6日発売「ストロベリーマニア」コラボ商品

ローソン(左)「ストロベリーマニア　果肉に溺れるいちごミルク200g」、(右)ストロベリーマニア　いちごミルク200g」

築地発いちごスイーツ専門店「ストロベリーマニア」とのコラボ商品では、チルド飲料2品とお菓子4品が1月6日より登場。

チルド飲料からは、いちごの果肉が30%配合された「ストロベリーマニア　果肉に溺れるいちごミルク200g」(318円)と、ストロベリーマニアこだわりの王道いちごミルク「ストロベリーマニア　いちごミルク200g」(248円)の2品。

ローソン(左から)「ストロベリーマニア　でっかい!キャラメルコーン　いちご味　65g」、「ストロベリーマニア　しみチョココーンマシマシ　いちご味　50g」、「ストロベリーマニア　マシュマロチョコ　いちご味　36g」、「ストロベリーマニア　クランチチョコ　いちご味　55g」

また、ローソンオリジナル菓子シリーズには、いちごピューレを使用した大きなキャラメルコーン「ストロベリーマニア　でっかい!キャラメルコーン　いちご味　65g」(168円)、ストロベリーチョコをしみこませた「ストロベリーマニア　しみチョココーンマシマシ　いちご味　50g」、ふわふわ食感のマシュマロを甘酸っぱいいちごチョコで包んだ「ストロベリーマニア　マシュマロチョコ　いちご味　36g」、ストロベリーマニアの人気商品「いちごの瓶タルト」の形をイメージした「ストロベリーマニア　クランチチョコ　いちご味　55g」(218円)の4品が仲間入り。

○1月7日発売

ローソン「苺&ホイップサンド」

1月7日には、北海道産生クリームを使用したホイップクリーム、カスタードクリームと甘酸っぱい味わいのいちごをサンドした「苺&ホイップサンド」(473円)がサンドイッチコーナーに並ぶ。

○1月13日発売

ローソン「フローズンダークチョコストロベリー」

1月13日には、一口サイズの冷凍いちごにダークチョコをかけたフルーツデザート「フローズンダークチョコストロベリー」(275円)が登場する。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。

※地域によって、発売日・価格・仕様が異なる場合がある。