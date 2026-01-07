メ～テレ（名古屋テレビ）

物価高でため息が出る毎日の買い物…。値上げの波は、今年も続くのでしょうか。

スーパーをのぞいてみると、意外な変化がありました。

年末年始が明け、気になるのは「終わりの見えない物価高」。

2026年はどうなっていくのでしょうか。

帝国データバンクによりますと、4月までの食品の値上げは、冷凍食品やコメ製品、調味料など3500品目あまり。

今年の見通しについては「月に1000品目前後の値上げが常態化する可能性が高い」と分析しています。

では、毎日の食卓に欠かせない、野菜の価格はどうなのでしょうか。

愛知県春日井市にある地元密着スーパー「エフ マルシェ」では―。

「昨年末から今年にかけて、お野菜ですごくお値打ちな価格が続いています」（エフマルシェ 福丸明男 社長）

白菜1玉とほうれん草は、去年の同じ時期と比べると約半額に。

高値が続いていたトマトも、12月と比べて100円以上、値下がりしています。

「夏場の自然災害もほとんどなかった。例年だと台風の影響などあるが、ほとんどなく、野菜が豊富に出来上がり豊富に市場に入ってきた」（福丸社長）

卵も年明けに値下がり

一方で、かつて“価格の優等生”とも言われていた卵。

「エフ マルシェ」では通常、1パック301円で販売されていますが…。

「クリスマス前は1パック341円だったので、年が明けて40円ほど下がっています。クリスマスから年末、お正月にかけて卵の料理が多数ある。毎年、年が明けると需要と供給のバランスで値段が下がってくる」（福丸社長）

スーパーのオススメは「豚すき」

「エフ マルシェ」の福丸社長に、お値打ちになっている野菜や卵を使ったおススメ料理を教えてもらいました。

それは「豚すき」です。

材料は、お値打ちな白菜。それからネギ。

ネギは去年11月に300円を超えていましたが、この日は214円で販売されていました。

さらに、価格が比較的安定しているキノコ類のエノキやシメジ、糸こんにゃく、豆腐など家計に優しい食材が中心です。

そしてお肉は…豚肉がおすすめ。例年の年末年始の相場より2割ほど安いそうです。

これを「卵」にくぐらせて食べれば、満足感もアップです。