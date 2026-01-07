10日(土)からの3連休は関東で寒暖差と大雪に注意が必要です。11日(日)から12日(月)にかけては、北部を中心に雪で、群馬県北部では警報級の大雪となる可能性があります。南部の晴れる所も季節風が冷たく、寒さが厳しくなるでしょう。外出は交通の影響に注意し、寒さ対策を万全に。

3連休 関東北部は警報級の大雪か 南部も厳しい寒さ

今日7日(水)は、関東の南海上を通る低気圧の影響で雲に覆われ、午前中は雪や雨の降った所もありました。東京でも今日午前6時にはみぞれを観測しました。





明後日から3連休が始まりますが、関東にも再び強烈な寒気が流れ込む見込みです。3連休初日の10日(土)は広い範囲で晴れますが、11日(日)から12日(月)にかけては、北部を中心に雪で、群馬県北部では警報級の大雪となる可能性があります。12日(月)は「成人の日」でもありますが、雪によって交通にも影響が出そうです。峠を越える車は必ず冬タイヤを装備し、雪道に慣れていない方は運転を控えるようにしてください。

気温が乱高下 今日7日は凍える寒さ 3連休は寒暖差注意

今日7日(水)午後5時までの最高気温は、東京都心で6.4℃、宇都宮市で5.9℃とこの冬一番の寒さになった所もありました。



明日8日(木)から9日(金)は朝から晴れて寒さはゆるみますが、北風が冷たく感じられるでしょう。10日(土)は暖気が流れ込んで、関東の各地で15℃近くまで上がり、3月並みの気温となりそうです。冬のコートは邪魔になる時間もあるでしょう。ただ、その後は寒気の南下に伴って、気温がぐっと下がりそうです。



11日(日)午後から関東南部の晴れる所も再び季節風が冷たくなり、12日(月)の成人の日は、一層寒さが厳しくなるでしょう。3連休の外出は、交通の影響に注意し、寒さ対策も万全になさってください。



また、山沿いを除き晴れて空気の乾燥が続きます。火災が発生しやすいシーズンですので、火の取り扱いには十分ご注意ください。