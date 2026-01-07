Amazonにて、スマイルSALE 初売りが1月7日23時59分まで実施中。完全ワイヤレスイヤフォンやながら聴きイヤフォンがセール価格になっており、アンカー「AeroClip」が通常17,990円のところ19％ OFFの14,490円、EarFun「Clip」が通常7,990円のところ23％ OFFの6,163円、Shokz「OpenDots ONE」が通常27,880円のところ20％ OFFの22,345円で販売されている。

そのほか、JBL「TOUR PRO 3」が通常36,000円のところ24％ OFFの27,279円、ピヤホン8ことAVIOT「TE-W1-PNK」が通常19,800円のところ36％ OFFの12,600円、ゼンハイザー「MOMENTUM True Wireless 3」が通常22,834円のところ22％ OFFの17,700円で販売されている。

また、UGREENの充電器やワイヤレスヘッドフォンなどのセットや、Insta360 Ace Pro 2と周辺機器のセットも中身が見える福袋としてセール価格で販売されている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください