浜岡原発の再稼働に向けた審査を巡る中部電力の不正行為について、7日に開かれた原子力規制委員会では厳しい意見が相次ぎ、再稼働への審査は「白紙」になる見通しとなりました。



浜岡原発3・4号機の再稼働に向けた審査の中で、中部電力が地震の揺れの大きさを不適切な方法で算定し、意図的に過小評価した疑いがあるデータを国に報告していた問題。



7日午前に開かれた原子力規制委員会では、この不正行為に対して委員から厳しい意見が相次ぎました。





（原子力規制委員）「まず、もう本当に心底がっかりしております。それぞれの立場の人たちがですね、誠実に努力していると。そういった中でこういう不正行為があると、全てを台無しにしてしまう。本当にがっかりなんです。当たり前の話、（審査を）再開などできるわけがないと思っております」（原子力規制委員）「原子力規制庁でも、これまでかなりの人的リソース（人材）を投入して真摯（しんし）に浜岡原発の審査にあたってきたわけですけれども、これに擁した国費を無駄にするような行為であったというふうに受け止めております」またオンラインで参加した委員は…。（原子力規制委員）「これは研究不正に例えると『ねつ造』または『改ざん』にあたるものかなというふうに私は考えていて、非常にことは重大であり、誠に遺憾であるという風に考えています」こうした意見に、原子力規制委員会の山中委員長も…。（原子力規制委員会 山中 伸介 委員長2）「これはもう安全に直接関わる審査データのねつ造案件であると、明らかに不正行為であるという風に私も考えます」その上で、「委員会として審査を止めるで異論はない」と述べ、浜岡原発の再稼働に向けた審査は「白紙」になる見通しとなりました。「基準地震動」を、中部電力が意図的に過小に評価していたとみられる今回の問題。「基準地震動」は、想定される最も大きい地震の揺れで原子炉建屋などの耐震設計の目安ともなります。そのデータが「ねつ造」とまで指摘されことについて、原子力のリスク管理を研究する専門家は…。（関西大学 社会安全学部 菅原 慎悦 准教授）「各地で再稼働しているが再稼働している発電所で審査が一番長引いて規制委と事業者の間で色々やり取りがあったのが基準地震動と、基準津波の2つ 。構造の強度を決めるための1番基礎になる部分。審査の中で1番ポイントになるもので。他の点についても本当に信頼できるのか問われるような問題になる非常に深刻なものだというふうに私は受け止めています」この不正行為については、2025年2月に原子力規制委員会に対して外部からの通報があったことで明るみに…。中部電力は、今後、弁護士3人で構成する第三者委員会を設置し、原因調査や再発防止策をまとめる方針です。再稼働を巡る審査が白紙となる見通しの中、午後1時半、鈴木知事が報道陣の取材に応じました。（鈴木知事）「これは信頼性を失わせる大変遺憾なことである。まず中部電力で第3者委員会を設置し真相究明を図るということなので、しっかりと原因究明と対応について整理をし報告を求めたい。国に対しても事業者を指導監督するよう求めていきたい」あくまで中部電力からの報告と規制委員会の審査の行方を見守ると話しました。一方で、浜岡原発のある御前崎市の下村市長は。（御前崎市 下村 勝 市長）「（規制委から）当然厳しい意見が出ると思っていた。内容が”不正”なのでデータそのものの信頼性が下がってしまう。つまり、今まで議論してきたものの全体が崩れるという意味で、厳しい意見が出ることは当然だと思う。信頼関係を長期間にわたってつくってきた地域なので、そういう中では落胆の声が非常に多いという認識を持っている」再稼働をするか否か、10年以上審査してきた中での不正発覚。（澤井 志帆 キャスター）「審査が白紙になることで、再稼働がさらに見通せない状況になりましたが、地元の反応はどうなのでしょうか」（御前崎市民）「（浜岡原発に）関わる人も知り合いでもいるので…。ちゃんとやるべきことをやる必要があったのではないかな」（御前崎市民）「再稼働するのを期待していた。市内が活性化していないので大変残念。市の潤いになればと思い期待していた」そして、7日午後、原子力規制委員会が会見を行い、山中委員長が改めて中部電力を非難しました。（原子力規制委員会 山中 伸介 委員長）「原子力の安全の確保というのは原子力事業者の第一義の責任でございます。これは、国際的な安全原則であり、中部電力が自らその放棄を行ったという、そういう重要な事案であるという風に認識しております。安全規制に対する暴挙である。私自身は考えているところです」その上で、今後の対応については。（原子力規制委員会 山中 伸介 委員長）「今後、対応については次週の委員会で議論することになろうかと思いますけれども、これ前代未聞の事案でございますので、相当厳しい対応になろうかというふうに想定しております」Ｑ.今決まっているものの取り扱いというものはどのようにされるお考えでしょうか？「全く白紙になろうかと考えています。審査そのものを全て見直す必要があるかというふうに考えております」“白紙になりうる”と発言。（原子力規制委員会 山中 伸介 委員長）「中部電力自身が徹底的に調査をして、全社的にその是正措置をこれから検討していくことになろうかと思いますけれども、われわれは、それを待たずに対応してまいりたいというふうに考えているところです。その1つが検査であるというふうに考えておりますし、その中身は、やはり安全文化に関わるものであるとか、あるいはガバナンスに関わるものであると、諸々そういったところの検査を、われわれ自身が開始をしたいというふうに考えているところではございます。このような事象が起きた背景というのは、もう、本当に事業者自身がきちんと分析をしてもらわなければならないのことだというふうに思っております」