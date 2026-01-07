俳優の成宮寛貴が７日、東京・渋谷区の紀伊國屋サザンシアターＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡで上演される主演舞台「サド侯爵夫人」（８日〜２月１日まで）の初日前会見に共演の東出昌大、加藤雅也らとともに出席した。

三島由紀夫の傑作戯曲を性別の垣根を越えてオール男性キャストで上演。２０１６年に芸能界を一時引退した成宮にとって、実に１２年ぶりの主演舞台となる。成宮は「いろいろなことを思い出しながらやった。セリフ一つひとつを大切にしゃべっていかないと、相手に伝わっていかないので、基本的なことですけど難しい」と明かし、「肉体的、精神的な脱皮、次の世界に向けて進んでいく姿が自分自身にもすごく（当て）はまって、こういう方向性で行くのかなというのが見えた」と今後の活動に向けて手応えを口にした。

演出を手掛ける宮本亞門氏とは成宮の舞台デビュー作「滅びかけた人類、その愛の本質とは…」（００年）以来、四半世紀ぶりのタッグ。「亞門さんの求めるところまで到達していないことが、たくさんある。亞門さんはその人にわかりやすい言葉で演出してくださるので、毎日『こうやったらいいのかな』って楽しみながら（稽古を）やらせてもらってました」と充実した表情を浮かべた。

翌日に迫った開幕に向けては、「お客さんが入ってこの劇場でお芝居ができること、本当に楽しみにしています。本番が始まったら、（セリフに）リズムができてしまうと思うので、それをなるべく作らず、生々しく演じられたらいいなと思います」と意気込んだ。